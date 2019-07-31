أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

بول بوجبا

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".

وكان مينو رايولا، وكيل بوجبا، قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة موكله في الرحيل، وخوض "تحدّ جديد"، وارتبط اسم بول بوجبا بالانضمام لريال مدريد، في ظل إصرار زيدان على التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو للتنازل عن خدماته، ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بلاعب وسط جديد، في ظل تقدم الثنائي

وكان مينو رايولا، وكيل بوجبا، قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة موكله في الرحيل، وخوض "تحدّ جديد"، وارتبط اسم بول بوجبا بالانضمام لريال مدريد، في ظل إصرار زيدان على التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو للتنازل عن خدماته، ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بلاعب وسط جديد، في ظل تقدم الثنائي مودريتش وكروس في العمر، وتراجع مستوى كاسيميرو.



كما أوضح ماتياس بوجبا، شقيق بول بوجبا، أنه سيدعم أي قرار يتخذه شقيقه بشأن مستقبله، وقال ماتياس صاحب الـ28 عاما، والذي وقع مؤخرا لنادي مانشيجو الإسباني (درجة رابعة)، خلال تقديمه: "لا يهمني ما يحدث مع أخي، فسأكون سعيدا أينما كان".

