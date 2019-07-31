رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
وكان مينو رايولا، وكيل بوجبا، قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة موكله في الرحيل، وخوض "تحدّ جديد"، وارتبط اسم بول بوجبا بالانضمام لريال مدريد، في ظل إصرار زيدان على التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو للتنازل عن خدماته، ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بلاعب وسط جديد، في ظل تقدم الثنائي
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مانشستر يونايتد يقترب من خطف جوهرة لاتسيو

لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة مانشستر يونايتد ولاتسيو الإيطالي، حيث يرغب الشياطين الحمر في التعاقد مع متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وسبق أن انتشرت تقارير تفيد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع متوسط الميدان البالغ من العمر 24 عاما، كي يعوض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع سافيتش، سيحصل بموجبه على أجر سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو.
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لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
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رسالة قوية من أسطورة مانشستر يونايتد السابق لبوجبا

قال برايان روبسون، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إن على الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الشياطين الحمر، أن ينأى بنفسه عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد، مشيرا إلى أنه يجب أن يركز على التدريبات التي تسبق الموسم حتى الوصول إلى قرار بشأن مستقبله. وأبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا صحيفة التايمز مؤخرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ينوي مغادرة النادي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان لخوض تحد جديد في مكان آخر.
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