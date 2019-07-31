سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تستهدف سداد 14.5 مليار دولار خلال 6 أشهر

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 96.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2018، ويبلغ حجم الديون الخارجية المطلوب سدادها خلال العام الجاري نحو 14.5 مليار دولار
تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
ديون خارجية
ديون خارجية
تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.
الديون الخارجية المطلوب سدادها بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن مستحقات الدين الخارجي تتوزع كالتالي: -1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس. -1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية. -387.36 مليون دولار فوائد عن سندات "اليورو بوند" التي طرحتها وزارة المالية
اقرأ المزيد
صني

الأسعار تغيّرت.. أرخص 15 سيارة ملاكي في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، ومنها «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، شيفروليه أفيو، ونيسان صني».
الرئيس-السيسى

السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
الفقر-في-صعيد-مصر (2)

رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدولار-الجنيه

«بلومبرج»: مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه أسهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، مشيرة إلى أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فإنه حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
البنك-المركزى

«المركزي» يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
الديون الخارجية (2)

لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، أى نحو خمس سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018-2019، ليسجل نحو 400 مليون دولار، في مقابل نحو 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 950 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
دولارات

انخفض 120 قرشا| رحلة تعويم الدولار الجمركي في 6 أشهر

قررت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية عند 16 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 30 يوليو 2019. فيما تم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.77 جنيه، للسلع غير الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، في مقابل نحو 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش. وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org