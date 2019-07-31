مشجع يقتحم تدريب بايرن ميونيخ.. وكوفاتش يعلق

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

نيكو كوفاتش

تعرض الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، لواقعة مثيرة خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الثلاثاء، قبل مواجهة فنربخشة التركي ضمن بطولة كأس أودي الودية. وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مران الفريق البافاري شهد اقتحام أحد المشجعين مقر التدريبات، الذي كان خاليا من اللاعبين في ذلك الوقت. وأفادت الصحيفة أن المشجع أراد المشاركة مع نجوم البايرن في التدريبات، لكن اللاعبين لم يكونوا في أرض الملعب حينها، بينما كان المدرب الكرواتي موجودا.

وأمسك المشجع بقدمي كوفاتش فور نزوله أرض الملعب، حيث لم يرد تركه نهائيا، ما أدى إلى تدخل أفراد الأمن واتصالهم بالشرطة، التي تمكنت من الفصل بين المشجع والمدرب الكرواتي. ولم تتبين حتى الآن كيفية تجاوز هذا المشجع أفراد الأمن في مقر التدريبات ونجاحه في اقتحام الملعب، لكن الشرطة ألقت القبض عليه وتم احتجازه. رغم