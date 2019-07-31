جريمة

ضبط شاب عاشر شقيقته الطفلة وحملت منه بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تجرد شاب في التاسعة عشرة من عمره، من آدميته وتناسى رابط الحياة والدم الذي يربطه بشقيقته الطفلة، التي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تعدى جنسيا عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها جنينا في شهره السابع، وذلك داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بينما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، مفاده قيام المدعو «كريم. م. ال» 19 عاما، بالتعدي جنسيا على شقيقته «ن» 16 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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جثه -علي-الطريق (1)

بطعنة وحجر طوب.. اعترافات قتلة سائق «توك توك» بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث أبو صوير، اليوم السبت، من القبض على قتلة شاب استدرجوه لسرقة التوك توك الخاص به في إحدى المناطق الزراعية قرب منطقة أبو خروع. وكان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، قد تلقى إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث أبو صوير يفيد بمصرع الشاب "أحمد.ع" 25 سنة، وشكلت المباحث فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان والمقدم أحمد الصغير والمقدم وليد العطار والمقدم محمد جميل والمقدم مروان الطحاوي لفحص آخر من أوصلهم بالمجني عليه.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

عاهة و100 جنيه يومية| مأساة طفلة عذبها والدها لتتسول

طفلة في عمر الزهور بالكاد تخطو خطواتها الأولى نحو معرفة الحياة والتعرف على ألوانها المبهجة من ضحك ولعب ومرح، حظها العثر وقدرها المحتوم كتبا نهاية مأساوية لطفولتها قبل أن تبدأ، إذ ولدت لأب عاطل لا يجيد من الحياة سوى الاستغلال والعيش «عالة»، بل والأنكى من ذلك أهل والدها الذين أخذوا يشجعونه ما داموا «سينولون من الحظ جانبا»، وكانت المحصلة النهائية فتاة بالكاد تستطيع الوقوف على قدم وحيدة في ظل كسر قدمها الأخرى لمرات ومرات على يد أقرب الناس إليها، لا لشيء إلا لأجل أن تتسول وتنفق عليه.
القبض-على-متهم

القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.
اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
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