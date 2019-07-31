ضبط شاب عاشر شقيقته الطفلة وحملت منه بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

صورة أرشيفية

تجرد شاب في التاسعة عشرة من عمره، من آدميته وتناسى رابط الحياة والدم الذي يربطه بشقيقته الطفلة، التي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تعدى جنسيا عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها جنينا في شهره السابع، وذلك داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بينما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، مفاده قيام المدعو «كريم. م. ال» 19 عاما، بالتعدي جنسيا على شقيقته «ن» 16 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج