طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته
تحرير:هيثم بطاح
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
صورة أرشيفية
قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه حال وجود المتوفى بمنزل شقيقته المدعوة "ف. ا. م- 65 عاما" ربة منزل ومقيمة بنوى- دائرة المركز، حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بالسب والشتم والضرب لوجود خلافات سابقة بينهما على الميراث، وقام على أثرها نجلها المدعو "محمد. ص. ط-
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه حال وجود المتوفى بمنزل شقيقته المدعوة "ف. ا. م- 65 عاما" ربة منزل ومقيمة بنوى- دائرة المركز، حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بالسب والشتم والضرب لوجود خلافات سابقة بينهما على الميراث، وقام على أثرها نجلها المدعو "محمد. ص. ط- 31 عاما" طباخ، بإحضار سلاح نارى فرد خرطوش، وأطلق عيارا ناريا صوب المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وتم التحفظ عليه.
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.