جريمة

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

تحرير:هيثم بطاح ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه حال وجود المتوفى بمنزل شقيقته المدعوة "ف. ا. م- 65 عاما" ربة منزل ومقيمة بنوى- دائرة المركز، حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بالسب والشتم والضرب لوجود خلافات سابقة بينهما على الميراث، وقام على أثرها نجلها المدعو "محمد. ص. ط-
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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طعن-بالسكين

عاطل يقتل نجل خالته في شبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

طعن عاطل نجل خالته بسكين في شبرا الخيمة فسقط غارقا في دمائه ولقى مصرعه على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المدعو "خالد. ا. ا- 49 عاما- حداد مسلح ومقيم بشارع الشنيش- بهتيم، بدائرة القسم" بوفاة نجله "عبد الرحمن" 16 عاما، حاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم طرف والدته المنفصل عنها بناحية عزبة القطاوى- بهتيم بدائرة القسم، على يد نجل خالته.
حبس-كلابشات

قتلت مراتي.. تطور جديد بقضية العام في بنها

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، بتجديد حبس "خالد.ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي.ا.ع - 30 عاما" ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها. وتبين من التحريات إصابة الزوج بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، إذ كان يعمل في مجال السياحة.
جثة (5)

جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
فتيات-ليل

«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.
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