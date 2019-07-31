طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

تحرير:هيثم بطاح ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

صورة أرشيفية

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه حال وجود المتوفى بمنزل شقيقته المدعوة "ف. ا. م- 65 عاما" ربة منزل ومقيمة بنوى- دائرة المركز، حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بالسب والشتم والضرب لوجود خلافات سابقة بينهما على الميراث، وقام على أثرها نجلها المدعو "محمد. ص. ط-