رياضة

رئيس سموحة: هذه أقوى صفقة للزمالك بالميركاتو الصيفي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
الزمالك
الزمالك
كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن أقوى صفقة نجح الزمالك في ضمها خلال الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ كتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أبو جبل أقوى صفقة عملها الزمالك، أبو جبل عملاق شكلا وفعلا، والأيام سوف تثبت هذا الكلام، أبو جبل أحسن حارس مرمى في مصر في رد فعله السريع وصد الانفرادات، ولولا رغبته في الانتقال للزمالك وإصراره على ذلك لَما كنا تركناه، على الرغم من وجود طلب كبير على الفوز به داخل مصر وخارجها».
وكان نادي سموحة قد أعلن مساء الإثنين الماضي، عن انتقال حارس الفريق محمد أبو جبل، إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة بيع نهائي، وكتبت الصفحة الرسمية لسموحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حارس الفريق الأول الدولي محمد أبو جبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي.. شكرا جابسكي على
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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
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صفقات-بيراميدز (3)

سموحة يضم حارس الزمالك لمدة 3 مواسم

أعلن عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع عقود الانتقال لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وجاء توقيع حارس القلعة البيضاء على عقود الانتقال لسموحة بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه. وحضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري، لتنتهي مسيرة الحارس الشاب مع نادي الزمالك. وتعاقد الزمالك مع الثنائي محمد أبو جبل قادمًا من سموحة ومحمد صبحي قادمًا من بتروجت.
فرج-عامر (2)

سموحة يقدم شكوى ضد نادٍ كبير في الدوري المصري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد أحد الأندية الكبرى بالدوري المصري، بسبب حصوله على توقيع لاعب عقده مستمر مع النادي السكندري، وجاء ذلك بعدما كتب «عامر» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «سموحة يتقدم بشكوى ضد أحد الأندية الكبرى، قام بالحصول على توقيع لاعب مسجل بالنادي وعقده ممتد، وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى؟».
فرج-عامر (2)

رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
الزمالك وسموحة (17)

فرج عامر يحسم الجدول حول رحيل أبو جبل

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس الأمواج الزرقاء، محمد أبو جبل، لن يرحل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك غير جاد في تفاوضه لشراء اللاعب. محمد أبو جبل صاحب الـ30 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن يرحل لفريق سموحة في 2016 حيث يمتلك عقدًا مع الأمواج الزرقاء حتى صيف 2021، علمًا بأنه خاض مع سموحة في الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري. وكتب رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء :"لن يرحل أبو جبل عن سموحة، والزمالك غير جاد في التفاوض".
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