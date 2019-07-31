رئيس سموحة: هذه أقوى صفقة للزمالك بالميركاتو الصيفي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

الزمالك

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن أقوى صفقة نجح الزمالك في ضمها خلال الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ كتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أبو جبل أقوى صفقة عملها الزمالك، أبو جبل عملاق شكلا وفعلا، والأيام سوف تثبت هذا الكلام، أبو جبل أحسن حارس مرمى في مصر في رد فعله السريع وصد الانفرادات، ولولا رغبته في الانتقال للزمالك وإصراره على ذلك لَما كنا تركناه، على الرغم من وجود طلب كبير على الفوز به داخل مصر وخارجها».

وكان نادي سموحة قد أعلن مساء الإثنين الماضي، عن انتقال حارس الفريق محمد أبو جبل، إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة بيع نهائي، وكتبت الصفحة الرسمية لسموحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حارس الفريق الأول الدولي محمد أبو جبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي.. شكرا جابسكي على

وكان نادي سموحة قد أعلن مساء الإثنين الماضي، عن انتقال حارس الفريق محمد أبو جبل، إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة بيع نهائي، وكتبت الصفحة الرسمية لسموحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حارس الفريق الأول الدولي محمد أبو جبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي.. شكرا جابسكي على كل ما قدمته للفريق».



وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: «أبو جبل انتقل للزمالك مقابل 13 مليون جنيه بجانب انضمام عمر صلاح حارس مرمى المنتخب الأولمبي، وأحمد داوود نهائيا إلى سموحة»، مضيفا: «أبو جبل انضم إلى سموحة وهو بعيد عن المشاركة تماما، والآن رحل عن الفريق وانضم إلى الزمالك وهو حارس دولي، وكان يتبقى عام في عقده، إذ ينتهي في نهاية الموسم المقبل 2019- 2020».