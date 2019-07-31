عاطل يقتل نجل خالته في شبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

تحرير:هيثم بطاح ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

قتل - أرشيفية

طعن عاطل نجل خالته بسكين في شبرا الخيمة فسقط غارقا في دمائه ولقى مصرعه على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المدعو "خالد. ا. ا- 49 عاما- حداد مسلح ومقيم بشارع الشنيش- بهتيم، بدائرة القسم" بوفاة نجله "عبد الرحمن" 16 عاما، حاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم طرف والدته المنفصل عنها بناحية عزبة القطاوى- بهتيم بدائرة القسم، على يد نجل خالته.

ودلت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث على أن مشاجرة نشبت بين القتيل ونجل خالته المدعو "أحمد. م. ط" 17 عاما، عاطل ومقيم ببهتيم بدائرة القسم؛ بسبب وجود خلاف مالي بينهما وتعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه بسلاح أبيض (سكين) محدثا إصابته بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وقام بنقله لأحد المراكز