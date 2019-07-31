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51 قتيلا في انفجار قنبلة لـ«طالبان» بأفغانستان

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
انفجار
انفجار
أفاد مسؤولون أفغان وكذلك المتحدث باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب، في حصيلة أولية أن 28 شخصا قتلوا وجرح العشرات اليوم، بعد مرور الحافلة التي كانوا يستقلونها فوق «قنبلة لطالبان» وضعت على طريق سريع بين قندهار وهرات، قبل أن تعلن الحكومة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 51 شخصا. ولم تؤكد حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وصرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قد قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا على متنها فوق قنبلة لطالبان على طريق سريع.
وقال المتحدث باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب، إن حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان، مضيفا: « هناك 28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون، في هذا الهجوم».  وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية، فاروق براكزاي، هذه الحصيلة، مشيرا إلى أنها
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غرق-عبرة

غرق عبارة إيرانية على متنها طاقم من 5 أشخاص

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء ميناء دير الإيراني، بحسب "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء. وأفادت الوكالة الروسية، بأنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة العثور على العبارة، مشيرة إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران. وفي 14 مايو الماضي، غرقت عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل وتوفي نحو 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان.
كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
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هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
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«طالق بالتلاتة».. الهند تصنف الطلاق الفوري الإسلامي جريمة جنائية

في خطوة مثيرة، أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين، ويعتبره بأنه "جريمة جنائية"، وذكرت "تايمز أوف أنديا"، أن 99 عضوا من الهيئة التشريعية في مجلس الولايات المعروف باسم "راجيا سابها" أو "الغرفة العليا"، وافقوا على القانون، في حين صوت 48 عضوا بالرفض، ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون حظى الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس الشعب والمسمى "لوك سابها" أو "الغرفة السفلى"، ويتوفغ تطبيق القانون الجديدة رسميا، على خطوة واحدة وهي توقيع رئيس الدولة عليه، بحسب روسيا اليوم.
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رئيس -افغانستان

أسبوعان يفصلان الحكومة الأفغانية وطالبان عن الحوار

أعلن وزير الدولة لشؤون السلام الأفغاني عبد السلام رحيمي، أن مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد تعقد خلال الأسبوعين المقبلين في بلد أوروبي، ما قد يشكل تقدما كبيرا، بعد أن كانت طالبان ترفض دوما إجراء أي مفاوضات مباشرة مع كابول. وقال وزير الدولة لشؤون السلام، إن وفدا من الحكومة مكونا من 15 عضوا سيجتمع مع طالبان لإجراء المفاوضات، دون إيضاح المزيد. يذكر أن «طالبان» تجري محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ نحو عام في إطار الجهود الرامية لتسهيل التوصل لعملية السلام.
عمران-خان

المعونة وأفغانستان على قائمة محادثات ترامب وخان

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، على أمل أن يساهم القبض على زعيم جماعة إرهابية، وضعت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه، والتقدم في محادثات السلام الأفغانية، في تأمين استقبال إيجابي. فمن المتوقع أن يحاول خان إصلاح العلاقات بين البلدين، وجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بلاده بشدة، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابل ضمانات التعاون الكامل في إنهاء الحرب في أفغانستان ومكافحة تهديدات المتشددين.
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بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.
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