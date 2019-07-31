51 قتيلا في انفجار قنبلة لـ«طالبان» بأفغانستان

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

انفجار

أفاد مسؤولون أفغان وكذلك المتحدث باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب، في حصيلة أولية أن 28 شخصا قتلوا وجرح العشرات اليوم، بعد مرور الحافلة التي كانوا يستقلونها فوق «قنبلة لطالبان» وضعت على طريق سريع بين قندهار وهرات، قبل أن تعلن الحكومة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 51 شخصا. ولم تؤكد حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وصرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قد قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا على متنها فوق قنبلة لطالبان على طريق سريع.

وقال المتحدث باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب، إن حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان، مضيفا: « هناك 28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون، في هذا الهجوم». وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية، فاروق براكزاي، هذه الحصيلة، مشيرا إلى أنها