رياضة

50 مليون يورو تقرب مدافع برشلونة من مانشستر يونايتد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
صامويل أومتيتي
صامويل أومتيتي
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عودة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة، هذا الصيف، وذكرت أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع البلوجرانا، عاد إلى قائمة اهتمامات الشياطين الحمر مؤخرا، لدعم الخط الخلفي لليونايتد بالموسم الجديد. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اهتمام مانشستر يونايتد يعود إلى تعثر مفاوضات الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.
وأوضحت موندو ديبورتيفو أن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم أومتيتي، لإنهاء الأزمة الدفاعية، لا سيما بعد إصابة إيريك بايلي مؤخرا. وأكدت موندو ديبورتيفو أن موافقة برشلونة على رحيل صامويل أومتيتي ستدفع النادي الكتالوني بقوة لإتمام صفقة دافيد ألابا من بايرن ميونيخ، هذا الصيف. مانشستر
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
هاري ماجوير

ماجوير يطالب ليستر سيتي بسرعة الانتقال لليونايتد

يرغب المدافع الإنجليزي هاري ماجوير في تحقيق حلمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين الشياطين الحمر، وفريقه الحالي ليستر سيتي تمهيدًا لانتقاله، ويشعر ماجوير البالغ من العمر 26 عامًا بالغضب الشديد من تأخر انضمامه إلى قلعة الأولد ترافورد، حيث غاب عن تدريبات الثعالب للمرة الثانية هذا الصيف، أمس الاثنين، إلا أنه أكد على أن سبب غيابه هو شعوره ببعض الآلام في المعدة، حيث من المنتظر أن يعود إلى التدريبات من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
هاري ماجوير

صفقة ماجوير.. ليستر يخشى إخفاقات اليونايتد المحلية

يطالب نادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بدفع المزيد من الأموال من أجل ضم المدافع هاري ماجوير، حيث يشكك الثعالب في قدرة الشياطين الحمر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وبالتالي دفع مبالغ إضافية لليستر سيتي، ويبحث مانشستر يونايتد عن إنهاء صفقة ضم المدافع الدولي الإنجليزي هذا الأسبوع مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وعرض اليونايتد 72 مليون إسترليني إلى جانب إضافات تعتمد على ما إذا كان ماجوير سيسهم في تتويج الفريق بالألقاب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد أم لا.
برشلونة

رسميا.. رحيل المدير الرياضي لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل بيب سيجورا، المدير الرياضي بالنادي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق حول إنهاء العقد بالتراضي، وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي وجوسيب سيجورا توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد، بعد عامين فقط من تعيينه مديرًا رياضيا جديدًا للنادي في يوليو 2017، وحرص برشلونة على توجيه الشكر لبيب سيجورا لالتزامه وتفانيه في العمل خلال فترة وجوده في البلوجرانا، متمنيا له الكثير من النجاح والتوفيق في المستقبل.
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