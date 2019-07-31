50 مليون يورو تقرب مدافع برشلونة من مانشستر يونايتد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

صامويل أومتيتي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عودة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة، هذا الصيف، وذكرت أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع البلوجرانا، عاد إلى قائمة اهتمامات الشياطين الحمر مؤخرا، لدعم الخط الخلفي لليونايتد بالموسم الجديد. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اهتمام مانشستر يونايتد يعود إلى تعثر مفاوضات الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم أومتيتي، لإنهاء الأزمة الدفاعية، لا سيما بعد إصابة إيريك بايلي مؤخرا. وأكدت موندو ديبورتيفو أن موافقة برشلونة على رحيل صامويل أومتيتي ستدفع النادي الكتالوني بقوة لإتمام صفقة دافيد ألابا من بايرن ميونيخ، هذا الصيف. مانشستر

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم أومتيتي، لإنهاء الأزمة الدفاعية، لا سيما بعد إصابة إيريك بايلي مؤخرا.



وأكدت موندو ديبورتيفو أن موافقة برشلونة على رحيل صامويل أومتيتي ستدفع النادي الكتالوني بقوة لإتمام صفقة دافيد ألابا من بايرن ميونيخ، هذا الصيف.



مانشستر يونايتد كان يستهدف ضم صامويل أومتيتي في الموسم الماضي، خاصة بعد أن خرج المدافع الفرنسي من التشكيل الأساسي للبارسا، تحت قيادة المدرب الإسباني إرناستو فالفيردي، الذي اعتمد على الثنائي الإسباني جيرارد بيكيه، والفرنسي كليمونت لينجليت صاحب الـ24 عاما.

