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لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
فيلم ولاد رزق
فيلم ولاد رزق
حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
بينما كشف صناع الفيلم عن إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء (7 أغسطس) المقبل داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله، كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، أحمد داوود، محمد ممدوح، كريم قاسم"، بالإضافة إلى ضيوف شرف الفيلم «غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، باسم سمرة،
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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مسرح سعيد صالح| صوت الشعب الذي لم ينجح مبارك في منعه

"شلة العيال".. هكذا عرفهم الجمهور منذ إطلالتهم الأهم في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، يقول عنهم الكاتب محمود السعدني في كتابه "المضحكون": "هذا هو آخر فوج من المضحكين، ولا نستطيع أن نتكهن بالمستقبل لهم"، وبالفعل أتت الرياح على بعضهم بما اشتهاه، وصار عادل إمام وأحمد زكي مدرستين مهمتين في تاريخ السينما، وكان لسعيد صالح أسلوبه الخاص ولم يأبه سوى بتقديم ما يحب". يقول السعدني عنه: "كان موهوبا متشردا هاربا، هائما على وجهه يبحث عن نفسه، مفكوك صماويل العقل وزراير البنطلون، يملك موهبة كما البحر لا حد لها، ولا يملك من العقل شيئا لإدارتها".
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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
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أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
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