لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

فيلم ولاد رزق

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».

بينما كشف صناع الفيلم عن إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء (7 أغسطس) المقبل داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله، كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، أحمد داوود، محمد ممدوح، كريم قاسم"، بالإضافة إلى ضيوف شرف الفيلم «غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، باسم سمرة،