الداخلية: منظومة متكاملة لرعاية الحجاج صحيا ونفسيا

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الحجاج

تطبق وزارة الداخلية منظومة متكاملة لحجاج القرعة، تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا، ومبنية على معادلة تتجاوز قاعدة أن الحج ليس تسكينا وتفويجا فحسب، فبمجرد إعلان فوز الحاج في حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية. يحرص ضباط وضابطات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بصورة منتظمة على اصطحاب مرضى الفشل الكلوي من غرف فنادقهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات الغسيل الكلوي.

ويتولى ضباط وضابطات البعثة حصر أعداد الحجاج التي تحتاج إلى علاج دوري كمرضى الفشل الكلوي أو الأورام الخبيثة لمساعدتهم على الدخول في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومتابعتهم طبيا، وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودي. وفي السياق ذاته، زار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي الحجاج المرضى في وحدة الغسيل