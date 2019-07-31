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صحف سعودية: إرجاء مفاوضات السودان والبرهان يندد

الصحف تناولت ما كشف عنه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، إذ أقر للمرة الأولى أمس، بتلقي قواته أسلحة من تركيا، قائلا: «نحن في وضع دفاع عن النفس»
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
أبرزت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تأزم الأوضاع في السودان، كما استعرضت الشأن الإيراني إضافة للعديد من القضايا. وتحت عنوان "شكوى ضد قطر لانتهاكها السموات المفتوحة.. وترامب يستعد لتوقيع عقوبات"، كشفت صحيفة "سبق" في افتتاحيتها عن اجتماع رؤساء معظم شركات الطيران الأمريكية الكبرى مع كل من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في اجتماع وصف بـ"الاستثنائي"، في وقت سابق من هذا الشهر؛ للتعبير عن شكواهم مما تمارسه قطر من تحايل في قطاع الطيران.
وبحسب مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية، التي اطلعت على تفاصيل الاجتماع، تعتقد شركات النقل الجوي الأمريكية، أن بعض شركات الطيران في الشرق الأوسط تتنافس معها بشكل غير عادل. على وجه التحديد، كان مثار شكواهم من الخطوط الجوية القطرية، التي اشترت أخيرا حصة كبيرة في شركة طيران إيطالية، ووسعت رحلاتها إلى الولايات
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مشروع ليلى

إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
عبد-القادر-بن-صالح (2)

إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
تونس

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.
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صحف

صحف سعودية: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط افتتاحيات الصحف. صحيفة "عكاظ" تناولت الشأن السوداني، حيث كشفت عن مقتل ثمانية متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص أمس في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات فرضت حظر التجوال بمدن الولاية وعلقت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي حتى إشعار آخر .
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صحف سعودية: تونس تودع السبسي بالدموع والزغاريد

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، كما تناولت القلق الإيراني من تشكيل قوة لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تونس ودعت أمس، بالدموع والزغاريد رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، الخميس الماضي، عن 92 عاماً. وانطلق موكب التشييع من قصر قرطاج الرئاسي، عقب انتهاء مراسم التأبين. وحملت عربة عسكرية نعش الراحل موشّحاً بالراية الوطنية.
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صحف سعودية: واشنطن تحمي مصالحها وحلفاءها بمضيق هرمز

أطلعتنا الصحف السعودية على العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما أبرزت الأوضاع في تونس والاستعداد لوداع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. في افتتاحيتها تحت عنوان "ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التزامه بحماية مصالح واشنطن وحلفائها في مضيق هرمز، بينما اتسع نطاق التحركات الأوروبية لحماية الملاحة في الخليج.
صحف سعودية

صحف سعودية: إيران تُلمّح لتبادل الناقلات والتفاوض

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث تناولت تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، كما طالعتنا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان. تحت عنوان "روحاني مستعد لتبادل إطلاق الناقلتين"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني لمح إلى استعداد بلاده للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، في مقابل إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، لكن مستشاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي حذر من أن اقتراح لندن نشر قوة حماية بحرية أوروبية في مضيق هرمز "قد يجر ما ليس في الحسبان".
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