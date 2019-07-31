صحف سعودية: إرجاء مفاوضات السودان والبرهان يندد

الصحف تناولت ما كشف عنه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، إذ أقر للمرة الأولى أمس، بتلقي قواته أسلحة من تركيا، قائلا: «نحن في وضع دفاع عن النفس»

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

صحف سعودية

أبرزت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تأزم الأوضاع في السودان، كما استعرضت الشأن الإيراني إضافة للعديد من القضايا. وتحت عنوان "شكوى ضد قطر لانتهاكها السموات المفتوحة.. وترامب يستعد لتوقيع عقوبات"، كشفت صحيفة "سبق" في افتتاحيتها عن اجتماع رؤساء معظم شركات الطيران الأمريكية الكبرى مع كل من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في اجتماع وصف بـ"الاستثنائي"، في وقت سابق من هذا الشهر؛ للتعبير عن شكواهم مما تمارسه قطر من تحايل في قطاع الطيران.

وبحسب مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية، التي اطلعت على تفاصيل الاجتماع، تعتقد شركات النقل الجوي الأمريكية، أن بعض شركات الطيران في الشرق الأوسط تتنافس معها بشكل غير عادل. على وجه التحديد، كان مثار شكواهم من الخطوط الجوية القطرية، التي اشترت أخيرا حصة كبيرة في شركة طيران إيطالية، ووسعت رحلاتها إلى الولايات