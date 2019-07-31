مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر الدوار والمصابين للمستشفى نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص وأخرى نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي بمدخل الـ45 بدائرة المركز كفر الدوار. بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن سبب وقوع الحادث رعونة القيادة وقطع السيارة نصف النقل الطريق على السيارة