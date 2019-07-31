جلسة عائلية وحلم.. قصة سقوط عصابة لتزوير المستندات
أوقع ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية بتشكيل عصابي يقوده زوجان بمشاركة مسجلين اثنين، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات الحكومية الرسمية مقابل مبالغ مالية
تحرير:محمد الشاملي
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
متهمة بالتزوير - أرشيفية
شقة بسيطة بحي الأزبكية وسط العاصمة تعبر عن حال قاطنيها من حياة اقتصادية على المحك، خطوات قليلة تفصل زوجين عن الانضمام للطبقة الفقيرة، مودعين الطبقة المتوسطة، داخل إحدى زوايا المنزل جلس الاثنان يبحثان كيف السبيل للخلاص من تلك المعضلة والعقبات المالية التي باتت تحاصرهما إضافة إلى كونهما مطاردين من قبل قوات الشرطة على خلفية صدور أحكام قضائية ضدهما "شيكات وتبديد" فأضحت الصورة قاتمة يكسوها اللون الأسود ليفكر الاثنان في طريقة للخلاص من المشكلات التي تحيط بهما.
امتد حديث الزوجين إلى ضرورة تجاوز الأزمة المالية التي يمران بها، وأنه لا مفر من تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تعصف بحياتهما الزوجية، لحظات صمت انتهزها رب الأسرة خلال تلك الجلسة، اختمرت في ذهنه فكرة عنوانها "الدهاء والاحتيال هما طريق النجاة".
حاولت الزوجة استيعاب حديث بعلها الذي حمل قدرا من الغموض فطالبته
امتد حديث الزوجين إلى ضرورة تجاوز الأزمة المالية التي يمران بها، وأنه لا مفر من تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تعصف بحياتهما الزوجية، لحظات صمت انتهزها رب الأسرة خلال تلك الجلسة، اختمرت في ذهنه فكرة عنوانها "الدهاء والاحتيال هما طريق النجاة".
حاولت الزوجة استيعاب حديث بعلها الذي حمل قدرا من الغموض فطالبته بتوضيح كلماته التي وقعت على مسامعها للتو، فأخبرها أن علاقة صداقة تربطه بأحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية من أرباب السوابق والإجرام وتحديدا تزوير المستندات الحكومية الرسمية، وأنهم سيشكلون تشكيلا عصابيا يتخصص نشاطه الإجرامي في طرح تلك المستندات لراغبي الحصول عليها مقابل مبلغ مالي.
عملية تلو أخرى ظن معها الثلاثة أنهم في مأمن عن أعين الشرطة إلا أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية في مديرية أمن القاهرة كانوا لهم بالمرصاد وكشفوا حيلتهم الشيطانية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التزييف والتزوير تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام فى قضايا "شيكات وتبديد" وزوجته، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى إحدى القضايا، وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، 12 خطابا منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية مزيلة بأكلاشيهات تابعة لذات الجهات، 6 توكيلات صادرة من أحد الأشخاص لآخر (مزورة).
أمام اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اعترف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازتهما لباقى المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع شخص مقيم بمحافظة الشرقية سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" والمقضي عليه فيها بالسجن 10 سنوات.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته رخصة قيادة، كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية مثبت به صورته باسم مغاير، 5 توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة صادرة من عدد من الأشخاص (مزورة).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها واعترف بتحصله على المضبوطات من مسجل خطر "سرقات عامة" مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 9 قضايا آخرها قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام بقضايا "سرقة تيار كهربائى، ضرب، تبوير أرض".
عقب استصدار إذن من النيابة العامة والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، استهدفت القوات محل إقامته وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة "مقلدة"، 6 مطبوعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، و17 بصمة أكلاشيه منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة.
وأقر المتهم باصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين.
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