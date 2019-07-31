جلسة عائلية وحلم.. قصة سقوط عصابة لتزوير المستندات

أوقع ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية بتشكيل عصابي يقوده زوجان بمشاركة مسجلين اثنين، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات الحكومية الرسمية مقابل مبالغ مالية

تحرير:محمد الشاملي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

متهمة بالتزوير - أرشيفية

شقة بسيطة بحي الأزبكية وسط العاصمة تعبر عن حال قاطنيها من حياة اقتصادية على المحك، خطوات قليلة تفصل زوجين عن الانضمام للطبقة الفقيرة، مودعين الطبقة المتوسطة، داخل إحدى زوايا المنزل جلس الاثنان يبحثان كيف السبيل للخلاص من تلك المعضلة والعقبات المالية التي باتت تحاصرهما إضافة إلى كونهما مطاردين من قبل قوات الشرطة على خلفية صدور أحكام قضائية ضدهما "شيكات وتبديد" فأضحت الصورة قاتمة يكسوها اللون الأسود ليفكر الاثنان في طريقة للخلاص من المشكلات التي تحيط بهما.

امتد حديث الزوجين إلى ضرورة تجاوز الأزمة المالية التي يمران بها، وأنه لا مفر من تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تعصف بحياتهما الزوجية، لحظات صمت انتهزها رب الأسرة خلال تلك الجلسة، اختمرت في ذهنه فكرة عنوانها "الدهاء والاحتيال هما طريق النجاة". حاولت الزوجة استيعاب حديث بعلها الذي حمل قدرا من الغموض فطالبته