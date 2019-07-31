السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأربعاء، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التحديات في بعض مواقع العمل.

وتعمل الهيئة على مشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد