سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
القطارات
القطارات
أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأربعاء، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التحديات في بعض مواقع العمل.
وتعمل الهيئة على مشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.  من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
اقرأ المزيد من الأخبار
مطار العاصمة الدولي

بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
قطارات (3)

النقل توضح حقيقة زيادة أسعار السكة الحديد

أعلنت مصادر بوزارة النقل، أنه لا توجد نية لإجراء أي تعديلات في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والمميزة، في أعقاب تحريك وزارة البترول أسعار المواد البترولية، أمس الجمعة، وأن الوزارة ستتحمل فرق تكلفة الأسعار، إذ أنها تحرص على تطوير ورفع كفاءة مرفق السكة الحديد أولا وتحديث البنية التحتية لأجهزة التحكم وأنظمة الإشارات، فضلا عن تحديث أسطول القطارات التي تنقل ملايين الركاب، موضحة أنه حتى الآن لا قرارات رسمية أو نية للزيادات في الوقت الحالي، وأن هناك استراتيجية تقوم على تطوير الخدمة وصيانة القطارات التي سيشعر بها المواطن بحلول يونيو 2020.
اتوبس نقل عام

تعريفة أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين

أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام داخل محافظة القاهرة، بزيادة جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، فيما تحددت سعر الزيادة الجديدة في تعريفة التاكسي الأبيض، عند فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، بييما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام.
التكسي-الابيض

تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أعلن محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، إذ حدد سعر الزيادة في فتح العداد جنيها واحدا لتصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، بالإضافة إلى 50 قرشا لكل كيلو متر، فيما أصبحت تعريقة ساعة الانتظار الأولى 17 جنيها، ثم 8 جنيهات لكل ساعة، أما فيما يخص تعريفة النقل العام داخل محافظة القاهرة، فارتفعت جنيها واحدا لكل الخطوط، لتصبح 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org