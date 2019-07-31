الرادار يراقب السرعات الزائدة بالطرق السريعة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

حالة الطرق- أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها وتم تكثيف الرادار بكل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

انتشرت الخدمات المرورية بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها أعلى المحاور والطرق الرئيسية لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث من شأنها إعاقة حركة السيارات بكل الطرق ضمانا لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها بسهولة ويسر. كما استهدف

انتشرت الخدمات المرورية بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها أعلى المحاور والطرق الرئيسية لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث من شأنها إعاقة حركة السيارات بكل الطرق ضمانا لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها بسهولة ويسر.



كما استهدف رجال الإدارة العامة للمرور حملات أخرى لإزالة الإشغالات، وأصدر قيادات المرور توجيهاتهم بضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف الوجود المروري الفعال، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق، لمواجهة أَي أعطال، والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة، ضمانا لتسيير المرور.







