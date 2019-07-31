جريمة

الرادار يراقب السرعات الزائدة بالطرق السريعة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
حالة الطرق- أرشيفية
حالة الطرق- أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها وتم تكثيف الرادار بكل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
انتشرت الخدمات المرورية بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها أعلى المحاور والطرق الرئيسية لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث من شأنها إعاقة حركة السيارات بكل الطرق  ضمانا لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها بسهولة ويسر. كما استهدف
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«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
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رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
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دماء جديد وقيادات شابة.. قراءة في حركة تنقلات الشرطة

اجتماع مغلق جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق يوم الأربعاء بقصر الرئاسة، خرجت بعده حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة إلى النور، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ومناقشة وزير الداخلية لأهم ما جا فيها والوقوف على سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة حرص الوزارة على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة.
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الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
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مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بحملات مكبرة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 950 مخالفة انتظار خاطئ، و400 مخالفة متنوعة.
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