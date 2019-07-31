رياضة

فكري صالح: الزمالك سيعاني بسبب ضم عواد وأبو جبل

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
محمد عواد
محمد عواد
أكد فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعاني في الموسم الجديد (2019- 2020)، بسبب ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، موضحًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: «الثلاثي يريد حجز مكان أساسي في التشكيل لأن هذا الثلاثي يمثل مستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر الذي لن يضم إلا واحدا منهم».
وقال: «هذه التجربة تكرار لما حدث في الأهلي عندما اجتمع إكرامي وثابت البطل وأحمد شوبير في حراسة مرمى القلعة الحمراء، لذلك فالزمالك يحتاج لمدرب حراس قوي الشخصية ومقنع حتى يستطيع السيطرة على الأوضاع»، وتابع: «سيكون من الصعب قبول أبو جبل فكرة إعارته لنادٍ آخر من أجل تقليل الضغط بين الثلاثي». يذكر
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عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
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الزمالك يحسم صفقة عواد والإعلان خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك من الإعلان رسميًّا عن التعاقد بشكل نهائى مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بالقلعة البيضاء التوصل لاتفاق مع إداراة الإسماعيلى، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين إداراة الناديين، ويقضي الاتفاق بحصول الإسماعيلي على كل من عمر السعيد وأحمد مدبولى ومقابل مادى يصل لـ35 مليون جنيه. وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى القادم الذى أعلن رئيس نادى الزمالك أنه سيعقد غدا الأربعاء.
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سعفان الصغير: لن أقبل بوجود عواد في الإسماعيلي

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى فريقه، أجرى اتصالا بأحد مسئولي الزمالك خلال معسكر الفارس الأبيض الذي أقيم في دولة قبرص، لطلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي حتى ينتقل إلى صفوفه، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، اليوم الإثنين، قائلا: "عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار سنويًّا، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته، راغبًا في عدم استكمال مشواره مع الإسماعيلي".
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بعد 5 أعوام.. باسم مرسي يعود إلى الإنتاج الحربي

بعد 5 أعوام من الرحيل عاد باسم مرسي، لاعب فريق الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض. وتلقى باسم مرسي خلال الفترة الماضية، عدة عروض من أندية الدوري إلا أنه فضل العودة إلى صفوف فريق الإنتاج، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2013، حيث شارك في 18 لقاء مع الفريق العسكري سجل خلالها 10 أهداف، وخطف الأنظار وقتها، قبل أن ينضم إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014.
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