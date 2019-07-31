فكري صالح: الزمالك سيعاني بسبب ضم عواد وأبو جبل

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

محمد عواد

أكد فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعاني في الموسم الجديد (2019- 2020)، بسبب ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، موضحًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: «الثلاثي يريد حجز مكان أساسي في التشكيل لأن هذا الثلاثي يمثل مستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر الذي لن يضم إلا واحدا منهم».

وقال: «هذه التجربة تكرار لما حدث في الأهلي عندما اجتمع إكرامي وثابت البطل وأحمد شوبير في حراسة مرمى القلعة الحمراء، لذلك فالزمالك يحتاج لمدرب حراس قوي الشخصية ومقنع حتى يستطيع السيطرة على الأوضاع»، وتابع: «سيكون من الصعب قبول أبو جبل فكرة إعارته لنادٍ آخر من أجل تقليل الضغط بين الثلاثي». يذكر

وقال: «هذه التجربة تكرار لما حدث في الأهلي عندما اجتمع إكرامي وثابت البطل وأحمد شوبير في حراسة مرمى القلعة الحمراء، لذلك فالزمالك يحتاج لمدرب حراس قوي الشخصية ومقنع حتى يستطيع السيطرة على الأوضاع»، وتابع: «سيكون من الصعب قبول أبو جبل فكرة إعارته لنادٍ آخر من أجل تقليل الضغط بين الثلاثي».



يذكر أن الزمالك نجح في الحصول على خدمات محمد عواد من نادي الإسماعيلي في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل، حيث قال عواد، في تصريحات تليفزيونية فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة».



ويعد عواد الحارس الثالث الذي تتعاقد معه القلعة البيضاء، هذا الصيف بعد ضم محمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت، مع وجود الحارس الأساسي المصاب محمود عبد الرحيم (جنش).

