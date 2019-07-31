مقعد نقيب الموسيقيين.. من أم كلثوم إلى هانى شاكر

فاز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حسم الانتخابات التي أقيمت أمس لصالحه، متفوقا على منافسه مصطفى كامل بـ 3 أمثال الأصوات

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

حسم الفنان هانى شاكر معركة مقعد نقيب المهن الموسيقية لصالحه، بتغلبه على منافسه الفنان مصطفى كامل في الانتخابات، بحصوله على 1531 صوتا، مقابل 589 للآخر. وفور إعلان النتيجة انطلقت الاحتفالات في النقابة، خاصة أن "شاكر" يتمتع بشعبية جارفة بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يشيدون دومًا بما أنجزه على مدار الأربع سنوات الماضية، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج، متجاهلين الأزمات التي شهدتها النقابة خلال فترته الأولى، والتى دفعته إحداها إلى الاستقالة، لكنه تراجع عنها بعد «ضغط الأعضاء».

ومنذ أن تأسست نقابة المهن الموسيقية فى الأربعينيات وحتى الآن مر عليها 11 نقيبًا، أغلبهم نجح فى أن يتولى المنصب لأكثر من دورة، أبرزهم السيدة أم كلثوم التي تعد السيدة الوحيدة التي تولت هذا المنصب فى تاريخ النقابة، ولم تحاول من بعدها أي فنانة أخرى أن تجرى أى محاولة للوصول إلى مقعد نقيب الموسيقيين. 1- السيدة

ومنذ أن تأسست نقابة المهن الموسيقية فى الأربعينيات وحتى الآن مر عليها 11 نقيبًا، أغلبهم نجح فى أن يتولى المنصب لأكثر من دورة، أبرزهم السيدة أم كلثوم التي تعد السيدة الوحيدة التي تولت هذا المنصب فى تاريخ النقابة، ولم تحاول من بعدها أي فنانة أخرى أن تجرى أى محاولة للوصول إلى مقعد نقيب الموسيقيين.

1- السيدة أم كلثوم

وكانت البداية مع السيدة أم كلثوم التى سعت إلى تأسيس نقابة المهن الموسيقية، وقامت بدعوة كل الموسيقيين المصريين من أجل الاجتماع والاتفاق على إنشاء أول نقابة حكومية للموسيقيين لترعى مصالحهم وأن تكون خاصة فقط بالمصريين وليس الأجانب العاملين فى الموسيقى مصر.

وأقيم هذا الاجتماع فى (11 نوفمبر 1942) وتشكل خلاله مجلس النقابة الذى ضم كلا من: «أم كلثوم، فتحية أحمد، حياة محمد، رياض السنباطي، زكريا أحمد، محمد القصبجي، صالح عبد الحى، فريد الأطرش، عزيز عثمان، إبراهيم حجاج، محمد عبده صالح، أحمد الحفناوي»، وتم عمل تصويت بين الحاضرين وبالإجماع اختيرت (كوكب الشرق) أول رئيس لنقابة المهن الموسيقية، واستمرت فى هذا المقعد لمدة 7 دورات متتالية.

2- الموسيقار محمد عبد الوهاب

وخلف «كوكب الشرق» محمد عبد الوهاب، الذى كان رافضًا بشكل تام أن يتولى منصب نقيب الموسيقيين سيدة وليس رجلا، خاصة أنه فى تلك الفترة لم تكن المرأة لها وضعها فى المجتمع، ونشبت خلافات قوية بينه وبين السيدة أم كلثوم، أسفرت عن تولي «موسيقار الأجيال» المنصب، ونجح فى تحويل النقابة إلى نقابة مستقلة وليست نقابة عمالية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وبسبب ضغوطه العملية لم يستمر فى هذا المنصب سوى شهور ولم يكمل العام.

3- الملحن عبد الحميد عبد الرحمن

وتلاه على الكرسي الملحن عبد الحميد عبد الرحمن، والذى ظل محافظا على المقعد حتى القرار الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر، بحل جميع النقابات وإعادة تشكيلها، ولكن لم تعد «الموسيقيين» لتمارس نشاطاتها مرة أخرى، وظلت مجمدة لمدة 20 عاما.

4- الموسيقى أحمد فؤاد حسن

وعادت النقابة إلى الحياة مرة أخرى على يد الموسيقار صلاح عرام، الذى استغل علاقته برئيس مجلس الشعب وقتها، وعرضه عليه الأمر، وذلك عام 1978، وعلى الفور تم تشكيل النقابة مرة أخرى، ليتولى منصب نقيب الموسيقيين، أحمد فؤاد حسن، عازف القانون، الذي عمل مع أشهر المطربين «فايزة أحمد ووردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ»، وشغل منصب نقيب الموسيقيين على دورتين متتاليتين حتى عام 1984، وتلاه الموسيقار صلاح عرام، الذى شغل المنصب كفترة انتقالية فى أواخر الثمانينيات بعد رحيل (فؤاد).

5- الملحن حلمى أمين

وجاء من بعده الملحن الموسيقى حلمى أمين، الذى نجح فى التدرج من سكرتير عام إلى وكيل النقابة بعهد الموسيقى أحمد فؤاد حسن، ومن ثم تولى منصب نقيب الموسيقين بعد صلاح عرام، ونجح فى أن يستمر لمدة ثلاث دورات متتالية، وكان لـ(أمين) الكثير من العلاقات الحسنة بالعاملين فى الوسط الفني والثقافي، خاصة أنه لحن لأشهر المطربين، فضلا عن تلحين الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وحتى المسرحية، وكان له الفضل فى اكتشاف الكثير من الأصوات.

6- حسن أبو السعود

وخلفه الموسيقار حسن أبو السعود، الذى لقب بـ«سحر الأكوردين» بسبب مهارته فى العزف على هذه الآلة، حتى إنه قام بعمل الموسيقى التصويرية لأكثر من 110 أعمال فنية ما بين السينما والتليفزيون، وأصبح نقيب الموسيقيين عام 2002 واستمر حتى وفاته 2007، وكان له الكثير من الإنجازات أبرزها رفع المعاشات.

7- منير الوسيمى

وخلفه على مقعد نقيب الموسيقيين، منير الوسيمى الذي واصل مهام عمله كنقيب لمدة 4 أعوام، من 2007 وحتى 2011، ونجح فى أن يرفع المعاشات وأن يعطى أعضاء الجمعية العمومية الكثير من الامتيازات العلاجية لهم ولأسرهم.

8- إيمان البحر درويش

بينما تولى المنصب بعد ذلك الفنان إيمان البحر درويش، وباشر سلطاته عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 واستمر حتى 2013، ولكن منذ توليه دبت الخلافات داخل النقابة والمشكلات بينه وبين الأعضاء الذين كانوا يؤكدون فى كل حديث لهم أنه يعطل مصالحهم، وتم سحب الثقة منه، وتم انتخاب المطرب مصطفى كامل خلفًا له.

لو فاتك| هاني شاكر يقاضي إيمان البحر درويش بتهمة إهانة القضاء

9- مصطفى كامل

تولى الفنان مصطفى كامل المنصب خلفا عنه فى عام 2013 واستمر نحو عام، كان مليئا بالأزمات مع إيمان البحر درويش الذى رفض ما حدث معه ولجأ إلى القضاء من أجل أخذ حكم بالعودة إلى المقعد مرة أخرى.

وظلت الأزمات تلاحق نقابة الموسيقيين حتى تم انتخاب الفنان هانى شاكر لمنصب نقيب الموسيقيين لعام 2015، والذى استمر فى منصبه على مدار أربع سنوات دون تجديد نصفى، ورغم صدور حكم فى 8 مايو 2016، لصالح إيمان البحر درويش من القضاء الإدارى، بأحقيته فى استكمال مدته، وأن تعيين الفنان هانى شاكر نقيبا للموسيقيين جاء بالمخالفة للقانون، فإن هذه الأحكام لم تحرك ساكنا.

10- هانى شاكر

أصبح الفنان هانى شاكر نقيبا للموسيقيين فى عام 2015 وحتى 2019 وجدد لفترة ثانية بعد نجاحه أمس فى اكتساح الأصوات.



اقرأ أيضا| أبرز الأزمات التى حدثت فى عهد هانى شاكر



فى النهاية.. أغلب من جاء إلى هذا المنصب كان همه الأول والأخير كيفية المحافظة على المقعد أكبر فترة ممكنة، متناسيا دوره فى الرقي بالذوق العام، وليس فقط فى رفع وزيادة المعاشات.