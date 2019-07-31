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مقعد نقيب الموسيقيين.. من أم كلثوم إلى هانى شاكر

فاز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حسم الانتخابات التي أقيمت أمس لصالحه، متفوقا على منافسه مصطفى كامل بـ 3 أمثال الأصوات
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
نقيب الموسيقيين هانى شاكر
نقيب الموسيقيين هانى شاكر
حسم الفنان هانى شاكر معركة مقعد نقيب المهن الموسيقية لصالحه، بتغلبه على منافسه الفنان مصطفى كامل في الانتخابات، بحصوله على 1531 صوتا، مقابل 589 للآخر. وفور إعلان النتيجة انطلقت الاحتفالات في النقابة، خاصة أن "شاكر" يتمتع بشعبية جارفة بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يشيدون دومًا بما أنجزه على مدار الأربع سنوات الماضية، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج، متجاهلين الأزمات التي شهدتها النقابة خلال فترته الأولى، والتى دفعته إحداها إلى الاستقالة، لكنه تراجع عنها بعد «ضغط الأعضاء».
ومنذ أن تأسست نقابة المهن الموسيقية فى الأربعينيات وحتى الآن مر عليها 11 نقيبًا، أغلبهم نجح فى أن يتولى المنصب لأكثر من دورة، أبرزهم السيدة أم كلثوم التي تعد السيدة الوحيدة التي تولت هذا المنصب فى تاريخ النقابة، ولم تحاول من بعدها أي فنانة أخرى أن تجرى أى محاولة للوصول إلى مقعد نقيب الموسيقيين. 1- السيدة
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جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
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إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
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هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
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سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
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هاني شاكر يقاضي إيمان البحر درويش بتهمة إهانة القضاء

تقدم المحامي بالنقض ياسر قنطوش، بصفته وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الفنان إيمان البحر درويش يتهمه فيه بإهانة القضاء المصري. جاء في البلاغ، أن "درويش" قام بتدوين منشور من خلال حسابه على "فيسبوك" بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، ادعى فيه أن هناك جهة سيادية تدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري وحدد المحكمة الإدارية العليا التي ذكرها في منشوره بأنها ترفض الطعون المقدمة ضد هاني شاكر، بناء على ممارسة ضغوط عليها لرفضها.
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