هرب من الحر للموت.. انتشال جثة طفل غرق بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

انتشال جثمان طفل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، غرق في أثناء الاستحمام في ترعة الخندق بقرية الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد غرق الطفل محمود بهاء خليفة، 14 سنة، طالب بالصف الثالث، مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقل رجال مركز شرطة إيتاى البارود والنقيب هاني مرعي رئيس قسم الإنقاذ النهرى بدمنهور، وقوات الإنقاذ النهرى والمعاينة. وبالفحص تبين غرق الطفل بترعة الخندق أمام قرية كفر الشيخ مخلوف في أثناء الاستحمام هربًا من شدة الحر، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وغرق بالترعة المشار إليها. وتمكنت الضفادع