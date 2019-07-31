جريمة

هرب من الحر للموت.. انتشال جثة طفل غرق بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
انتشال جثمان طفل
انتشال جثمان طفل
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، غرق في أثناء الاستحمام في ترعة الخندق بقرية الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد غرق الطفل محمود بهاء خليفة، 14 سنة، طالب بالصف الثالث، مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز.
وعلى الفور انتقل رجال مركز شرطة إيتاى البارود والنقيب هاني مرعي رئيس قسم الإنقاذ النهرى بدمنهور، وقوات الإنقاذ النهرى والمعاينة. وبالفحص تبين غرق الطفل بترعة الخندق أمام قرية كفر الشيخ مخلوف في أثناء الاستحمام هربًا من شدة الحر، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وغرق بالترعة المشار إليها. وتمكنت الضفادع
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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العثور-على-جثمان طفل-في-البحر الصغير-وجار-البحث عن-شقيقه (2)

مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
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العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.
انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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