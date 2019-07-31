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السيسي يشهد تخرج الدفعة الأولى لـ«تأهيل شباب إفريقيا» (بث مباشر)

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، في بدء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تعقد فعالياته فى الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري. ويعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "أبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية. وقال الرئيس إن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016،
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
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السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، الكلية الحربية، وشارك الطلاب نشاطهم الرياضي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد للطلاب أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين المسلحين بالقدرات البدنية والعلمية، وذلك وفقا لقناة «إكسترا نيوز». كان الرئيس السيسي قد اجتمع، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية.
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السيسي يلبي دعوة شابين.. ويحضر حفل زفافهما

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل زفاف، إذ نشرت سيدة تدعى مها البري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تقول فيه: "شرفنا بحضور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقد قرآن ابني خالد عصام الطوخي وابنتي ميرنا كامل هلال، وتكرم سيادته وكان شاهدا على عقد القران، أشكرك من كل قلبي سيادة الرئيس الرائع الحبيب عبد الفتاح السيسي، ويعلم الله أن محبتك زادت في قلبي أكثر وأكثر لأنه شخصيتك في الواقع أكثر روعه وتواضع وجمال".
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السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
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