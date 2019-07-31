السيسي يشهد تخرج الدفعة الأولى لـ«تأهيل شباب إفريقيا» (بث مباشر)

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، في بدء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تعقد فعالياته فى الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري. ويعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "أبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية. وقال الرئيس إن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016،