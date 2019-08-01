توقع الأطباء وفاتها.. نجاة طفلة من ورم بالمخ

تمكن الأطباء من إزالة جزء كبير من ورم المخ، وبعد ذلك خضعت لـ10 جلسات من العلاج الكيميائي، والآن تتعافى بشكل كبير، ولكنها تخضع لفحوصات دورية للقضاء على ما تبقى من الورم

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

نجاة طفلة من السرطان

الأورام السرطانية أصبحت مثل نزلات البرد، تهاجم العديد من الأشخاص دون سابق إنذار، إذ ينصح بالوقاية الجيدة لزيادة قوة الجهاز المناعي لمكافحة الخلايا السرطانية بشكل فعال، كما أن ممارسة التمرينات الرياضية خاصة المشي، حيث أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة بين المشي وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، ولكن ماذا تفعل طفلة صغيرة لا تستطيع القيام بأي شيء، حتى التلفظ بكلمات قليلة، وذلك مثلما حدث مع كاتي روز البالغة من العمر 9 سنوات، عندما تعرضت لورم في المخ، نقلًا عن "dailymail".

تعرضت طفلة صغيرة تدعى كافي لمعجزة، تمثلت في شفائها والنجاة من ورم نادر في المخ، ولدت في سبتمبر عام 2018، وقبل ولادتها بأربعة أسابيع، أصيبت والدتها بتسمم حمل (مرتبط بشكل كبير بضغط الدم المرتفع)، وذلك قبل نهاية شهور الولادة، وقال الأطباء إن الأمر يتطلب عملية قيصرية، وبعد ذلك جرت الأمور على ما يرام، وعند