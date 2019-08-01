توقع الأطباء وفاتها.. نجاة طفلة من ورم بالمخ

تمكن الأطباء من إزالة جزء كبير من ورم المخ، وبعد ذلك خضعت لـ10 جلسات من العلاج الكيميائي، والآن تتعافى بشكل كبير، ولكنها تخضع لفحوصات دورية للقضاء على ما تبقى من الورم
الأورام السرطانية أصبحت مثل نزلات البرد، تهاجم العديد من الأشخاص دون سابق إنذار، إذ ينصح بالوقاية الجيدة لزيادة قوة الجهاز المناعي لمكافحة الخلايا السرطانية بشكل فعال، كما أن ممارسة التمرينات الرياضية خاصة المشي، حيث أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة بين المشي وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، ولكن ماذا تفعل طفلة صغيرة لا تستطيع القيام بأي شيء، حتى التلفظ بكلمات قليلة، وذلك مثلما حدث مع كاتي روز البالغة من العمر 9 سنوات، عندما تعرضت لورم في المخ، نقلًا عن "dailymail".
تعرضت طفلة صغيرة تدعى كافي لمعجزة، تمثلت في شفائها والنجاة من ورم نادر في المخ، ولدت في سبتمبر عام 2018، وقبل ولادتها بأربعة أسابيع، أصيبت والدتها بتسمم حمل (مرتبط بشكل كبير بضغط الدم المرتفع)، وذلك قبل نهاية شهور الولادة، وقال الأطباء إن الأمر يتطلب عملية قيصرية، وبعد ذلك جرت الأمور على ما يرام، وعند
تعرضت طفلة صغيرة تدعى كافي لمعجزة، تمثلت في شفائها والنجاة من ورم نادر في المخ، ولدت في سبتمبر عام 2018، وقبل ولادتها بأربعة أسابيع، أصيبت والدتها بتسمم حمل (مرتبط بشكل كبير بضغط الدم المرتفع)، وذلك قبل نهاية شهور الولادة، وقال الأطباء إن الأمر يتطلب عملية قيصرية، وبعد ذلك جرت الأمور على ما يرام، وعند ولادة كاتي شعرت جدتها بأنه يوجد شيء ما بها، أخذها والداها على الفور إلى مستشفى الأطفال في فلوريدا، وتم تشخيصها بورم نادر في المخ، يسمى "ورم أرومي دبقي متعدد الأشكال" -هو أكثر الأورام شيوعًا وخطورة- حيث يسيطر على جزء كبير من المخ.
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لم يكن من المفترض أن تنجو خلال الليل، فكيف تستطيع أن تعيش بعد أن سيطر الورم على جزء كبير من دماغها، ولكنها استطاعت ببراءتها أن تنجو والآن أصبحت تبلغ من العمر 8 أعوام، وبدأ الورم في التقلص بشكل كبير، وأخبرت والدتها ماري DailyMail.com، بعد أسبوعين من الولادة، ظهرت عليها بعض الأعراض مثل القيء، وتضخم حجم رأسها، وأضافت قائلة: "أخبرنا الأطباء يجب تغير الغذاء، وستكون على ما يرام، ولكنها كانت صامتة حقاً، لا تزال تتقيأ"، وكانت ماري تراقبها: "لا يوجد شيء على ما يرام، بحاجة للاتصال بالطبيب".
أوصى طبيب الأطفال بضرورة الذهاب للمستشفى مرة أخرى، وتم تشخيصها مرة أخرى بـ"استسقاء المخ" (تراكم السوائل بتجويفات في المخ)، مما يؤدي إلى زيادة حجم الرأس، كما أُخضعت للأشعة المقطعية، وأصبح كل شيء واضحا بعد نصف ساعة من الفحوصات، إنه السرطان ولا مفر منه، أخطر أنواع السرطانات التي تهاجم الإنسان، خاصة في منطقتي المخ والحبل الشوكي، كما أنه نفس النوع من الأورام الذي يؤدي إلى وفاة الملايين.
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تشتمل الأعراض على الصداع المؤلم يشبه الصداع النصفي، القيء، ونوبات وصعوبة في التحدث، نحو ما يقرب من 14.000 حالة يتم تشخيصها بهذا المرض من كل عام، وتشتمل العلاجات المتاحة على السيطرة على نمو الورم، والبطء من انتشاره، على سبيل المثال الجراحة والعلاج الكيميائي، إضافة إلى العلاج الإشعاعي، ولكن السرطان دائمًا يتكرر، وتعد هذه الأورام من الدرجة الرابعة، أي من الأورام التي تؤدي إلى موت مؤكد، ونسبة النجاة لا تتجاوز 5%.
وفي حالة كاتي كان الورم في حجم كرة التنس، وسيطر على 60% من حجم رأسها، لذا قال فريق الأطباء إذا نجت في الليل، سيحدد الفريق الطبي الجراحة الأسبوع المقبل، أخبرت ماري الأطباء أنه يجب إزالة السوائل الزائدة من مخ طفلتها لتعيش، ولكن حذر طبيب آخر يدعى سمير البابا، من المخاطر التي تنتج عن الجراحة، وأضاف قائلًا: "لقد عرضت عليهم القيام بجراحة خطيرة، وربما لن تنجو، لكننا سنستخدم طاقمنا ومعداتنا لإجراء عملية جراحية دقيقة"، كان الأمر يتطلب بعض المخاطر لتعيش هذه الصغيرة، ولكن صغر سنها كان يقلق الجميع، هل ستتفهم جيدًا أن عليها التمسك بالحياة، هل سينبض قلبها مرة أخرى.
أجريت لها الجراحة، وتمكن الأطباء من إزالة جزء كبير من الورم، وبعد ذلك خضعت لـ10 جلسات من العلاج الكيميائي، والآن تتعافى بشكل كبير، ولكنها تخضع لفحوصات دورية للقضاء على ما تبقى من الورم.
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