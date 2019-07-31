10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أسمنت بسوهاج

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

صورة أرشيفية

نشب حريق في مصنع أسمنت، اليوم الأربعاء، بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، ودفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج بعدد 10 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران. تلقى اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ حريق بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، ووجه على الفور بالدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال الأمن، وجار السيطرة على الحريق.

وعلى جانب آخر انتقل العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية، على رأس قوة من أجل السيطرة على الحريق، كما انتقل رئيس مركز ومدينة جهينة وعلى رأس مجموعة من المعدات، وجار المتابعة للتوصل إلى أسباب الحريق والخسائر. وجار تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. ويقع المصنع داخل مجمع