قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، بإشراف الرائد العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بقطاع الشمال، ورئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، من ضبط المدعو «سلامة. ال. م» وشهرته «سلامة