قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، بإشراف الرائد العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بقطاع الشمال، ورئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، من ضبط المدعو «سلامة. ال. م» وشهرته «سلامة
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، بإشراف الرائد العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بقطاع الشمال، ورئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، من ضبط المدعو «سلامة. ال. م» وشهرته «سلامة الدش» 33 عاما، مقيم بقرية «تلراك» التابعة لدائرة المركز، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضايا جنائية إحداها حيازة سلاح دون ترخيص، والأخرى سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى صدور أمر ضبط وإحضار له لاتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه وقتل عمد بدائرة مركز شرطة صان الحجر.
جرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، و10 طلقات لذات العيار، بينما جرى التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.