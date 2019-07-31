جريمة

قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، بإشراف الرائد العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بقطاع الشمال، ورئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، من ضبط المدعو «سلامة. ال. م» وشهرته «سلامة
اقرأ المزيد
اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-متهمه

حبس امرأة قتلت «سلفتها» بمساعدة أسرتها في الشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس ربة منزل وشقيقها ووالدهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل زوجة شقيق زوج المتهمة «سلفتها» بعزبة الجويني التابعة لقرية القضاة، إذ استعانت المتهمة بأسرتها لقتل المجني عليها وسددت لها خمس طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» كان بحوزتها، وتبين وجود خلافات قديمة وأن الجريمة سببها «غيرة» المتهمة من سلفتها.
القبض-على-متهم

بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.
القبض-على-متهم

حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org