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إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
إليسا
إليسا
وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
وقامت ببطولة كليب أغنية "قبل أي حد" النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي. وتقول كلمات الأغنية: "لو
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جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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نوال-الزغبي (6)

نوال الزغبي ترد على إليسا وهيفاء: آخر همي (فيديو)

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء المطربتين إليسا وهيفاء وهبي متابعتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك خلال لقائها فى برنامج «عرب وود» المذاع عبر فضائية "روتانا سينما"، وقالت في تعليق موجز: "لن أحكي بهذا الموضوع.. ولا هاممني هذا الموضوع.. لأنه آخر همي". نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها "كده باي" هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمن 10 أغنيات وهي "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"مش خايفة" و"محاية" و"كده باي" و"اللي براسي عملته" و"آه يا سيدي" و"مية وجع"، و"الجمال له ناسه" و"أيام صعبة".
روبي (2)

قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.
احمد-عز

أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.
حفل-اليسا (2)

إليسا للجزائريين: بترفعوا الرأس يا أبطال

ما زالت حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. ومن جانبها، الفنانة اللبنانية إليسا أبدت سعادتها الشديدة بنجاح المنتخب الجزائري التاريخي على أرض مصر، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس الأمم الإفريقية.. بترفعوا الرأس يا أبطال.. 1, 2, 3 Viva l’Algérie".
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