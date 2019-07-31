إيقاف نائب رئيس مركز مشتول وفنيين عن العمل

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بالإضافة إلى المشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بقرية كفر «إبراش» التابعة لرئاسة المركز، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وصرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف؛ بسبب الإهمال والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية بالقرية المشار إليها، فضلا عن عدم تنفيذ قرار المحافظ إيقاف أعمال البناء وسحب المعدات.

محافظ الشرقية أشار إلى أنه في زيارة مفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق، قبل عدة أيام، لاحظ قيام أحد المواطنين باستكمال أعمال البناء لمبنى مُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بكفر «إبراش» بدائرة المركز، وعليه جرى استدعاء المسؤولين وأصدر المحافظ أوامره بإيقاف أعمال البناء ومراجعة التراخيص الممنوحة