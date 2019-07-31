سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيقاف نائب رئيس مركز مشتول وفنيين عن العمل

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بالإضافة إلى المشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بقرية كفر «إبراش» التابعة لرئاسة المركز، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وصرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف؛ بسبب الإهمال والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية بالقرية المشار إليها، فضلا عن عدم تنفيذ قرار المحافظ إيقاف أعمال البناء وسحب المعدات.
محافظ الشرقية أشار إلى أنه في زيارة مفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق، قبل عدة أيام، لاحظ قيام أحد المواطنين باستكمال أعمال البناء لمبنى مُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بكفر «إبراش» بدائرة المركز، وعليه جرى استدعاء المسؤولين وأصدر المحافظ أوامره بإيقاف أعمال البناء ومراجعة التراخيص الممنوحة
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

القوات المسلحة تبدأ تطوير 8 قرى فقيرة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة لقرى «الجمالية» التابعة لمركز ومدينة الحسينية، و«المؤانسة» التابعة لمركز كفر صقر، و«كفرعجيبة» التابعة لمجلس مدينة ههيا، وذلك بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وصرف صحي وشبكة مياه، ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
انشاء-مستشفى جامعي-جديد-بالعاشر (4)

بنصف مليار.. إنشاء مستشفى جامعي جديد في العاشر

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفقة الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء مستشفى «العاشر من رمضان» الجامعي، والمُقام بتكلفة مبدئية خمسمائة مليون جنيه، حيث يقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألفا و655 مترا مربعا، يضُم 5 طوابق بخلاف الدور الأرضي، ويستوعب 200 سرير للمرضى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org