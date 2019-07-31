«الإسكان»: 1080 وحدة إسكان متميز بمدينة العلمين
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الإسكان
أكدت وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالى 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يتم تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع سكن مصر «128 عمارة- ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة- العمارة بها 32 وحدة»، 15%. وأضافت الوزارة أنه جار تنفيذ 15 برجا سكنيا بارتفاع يصل إلى 41 دورا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 بأحد الأبراج، وبلغت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة الداون تاون، 55%.
كما أوضحت الوزارة أنه تم إنهاء 80% من أعمال التشطيبات بالممشى السياحي، الذى يبلغ طوله 7 كيلو، وجار الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقى للمنطقة الشاطئية، كما أن نسبة الإنجاز بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة بلغت 47%، وتبلغ مساحتها 260 فدانا، وتضم (البحيرة الرئيسية
كما أوضحت الوزارة أنه تم إنهاء 80% من أعمال التشطيبات بالممشى السياحي، الذى يبلغ طوله 7 كيلو، وجار الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقى للمنطقة الشاطئية، كما أن نسبة الإنجاز بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة بلغت 47%، وتبلغ مساحتها 260 فدانا، وتضم (البحيرة الرئيسية - الحديقة المركزية - المسجد - الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى).
وأشارت إلى أنه جارٍ تنفيذ فرع أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحة الفرع 62 فدانا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى «مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات».