«الإسكان»: 1080 وحدة إسكان متميز بمدينة العلمين

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الإسكان

أكدت وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالى 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يتم تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع سكن مصر «128 عمارة- ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة- العمارة بها 32 وحدة»، 15%. وأضافت الوزارة أنه جار تنفيذ 15 برجا سكنيا بارتفاع يصل إلى 41 دورا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 بأحد الأبراج، وبلغت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة الداون تاون، 55%.

كما أوضحت الوزارة أنه تم إنهاء 80% من أعمال التشطيبات بالممشى السياحي، الذى يبلغ طوله 7 كيلو، وجار الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقى للمنطقة الشاطئية، كما أن نسبة الإنجاز بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة بلغت 47%، وتبلغ مساحتها 260 فدانا، وتضم (البحيرة الرئيسية