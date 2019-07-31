عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
وكان الهضبة قد طرح أيضا برومو أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر عمرو دياب في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية،
وكان الهضبة قد طرح أيضا برومو أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر عمرو دياب في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
وقبل أيام، طرح دياب بوستر "أنا غير"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله مرتديا "جاكيت" باللون الأزرق، وقميصا بني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".