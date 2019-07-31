عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

عمرو دياب

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".

وكان الهضبة قد طرح أيضا برومو أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر عمرو دياب في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية،