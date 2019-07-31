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عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
عمرو دياب
عمرو دياب
تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
وكان الهضبة قد طرح أيضا برومو أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتقول كلماتها: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر عمرو دياب في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية،
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مشروع ليلى (2)

جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
حفل-اليسا (2)

إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
عمرو-دياب (4)

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو دياب

عمرو دياب في أحدث أغانيه: بحبه في قلة عقله (فيديو)

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
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