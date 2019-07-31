عمرو حسنى

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

لطالما أردت أن أكتب عن أفلام لا يمكن عَدّها رديئة فنيا باستخدام المعايير السينمائية الدارجة، ولكنها تروج لأكاذيب مضللة بصورة دعائية فجة، تجعلها تندرج تحت عنوان "سيما أونطة"، كما تجعلها تستحق أيضا أن أضمها في ما بعد فى كتاب يحمل نفس الاسم.

كثيرة هى الأفلام التى يصنعها أصحابها للدعاية لأفكار تخالف الحقيقة لغرض فى نفس يعقوب، أشهرها أفلام الحرب العالمية الثانية التى تتناول اضطهاد النازية لليهود الألمان بصورة مبالغ فيها، تجعلها تضيف إلى حقيقة الاضطهاد المؤلمة التى لا يمكن إنكارها، قصصا خيالية تصنع أسطورة لمظلومية تاريخية مرعبة تبرر للضمير

كثيرة هى الأفلام التى يصنعها أصحابها للدعاية لأفكار تخالف الحقيقة لغرض فى نفس يعقوب، أشهرها أفلام الحرب العالمية الثانية التى تتناول اضطهاد النازية لليهود الألمان بصورة مبالغ فيها، تجعلها تضيف إلى حقيقة الاضطهاد المؤلمة التى لا يمكن إنكارها، قصصا خيالية تصنع أسطورة لمظلومية تاريخية مرعبة تبرر للضمير العالمى فكرة عودة اليهودى المضطهد إلى دياره القديمة التى لا أمان له خارج أسوارها الحصينة، ولا مفر له غير اللجوء إليها بعد أن لفظه العالم، ولم يسمح له بالاندماج فى مجتمعاته الحديثة التى حاول الانتماء إليها. بعدها بعقود عندما استقر المواطن اليهودى فى أرض ميعاده المزعومة، حاول الفنانون الصهاينة -وما أكثرهم فى هوليوود!- صناعة أفلام تعبر عن وجهة نظر بطلهم الأسطورى المنتصر. بعض تلك الأفلام استخدم الكوميديا للسخرية من غريمهم العربى الذى تم تصويره كإرهابى متخلف محدود الذكاء. أما الفنان الفلسطينى بصفته البطل المنكسر للملحمة، فلم يكن بإمكانه صناعة أفلام كوميدية تسخر من العدو الإسرائيلى، بقدر ما فرضت عليه مأساته الرهيبة أن يكسو ملامح فنونه السينمائية والروائية والشعرية بمسحة واجبة من الحزن والجد. ربما يكون الاستثناء الأدبى الوحيد لديهم هو بعض كتابات الروائى الساخر الرائع إميل حبيبى؛ مثل "يوميات سعيد أبى النحس المتشائل"، التى يطغى عليها طابعها الذى ينتمى إلى نوع الكوميديا السوداء التى تكتسى بتأنيب الذات والسخرية منها حين يلزم الأمر. على الجانب الآخر يسخر اليهود المتصهينون، كما أسلفت، من غريمهم العربى، ولا يشعر أبطال أعمالهم السينمائية أو الأدبية بأى غضاضة من أن يكذبوا ويتجملوا ويبالغوا فى عظمتهم ويمعنوا أيضا فى إهانة غريمهم. فيلم "إياك أن تعبث مع زوهان" يمثل واحدا من تلك الأفلام الدعائية الكوميدية. الفيلم بطولة الممثل اليهودى الصهيونى آدم سيندلر، أو شيندلر إن شئت الدقة، وهو شاب خارق يساعد الجيش الإسرائيلى فى القبض على "الإرهابيين"، وبعد أن يحقق الكثير لبلاده يقرر الاعتزال والسفر إلى أمريكا ليحقق حلمه الآخر كمصفف للشعر، ثم تدفعه الظروف للعمل فى صالون تملكه فتاة فلسطينية. يمر البطل بمغامرات تجبره على التعامل من جديد مع "الإرهابيين" العرب، ولكنه يقع فى حب الفتاة الفلسطينية مصففة الشعر التى تبادله الحب فى نهاية المطاف. فكرة ساذجة مضللة حشر بداخلها آدم سيندلر، وهو كاتب السيناريو أيضا، كل ما يمكن أن تتخيله من بهارات كوميدية أهمها التركيز الشديد على فحولة بطله الإسرائيلى وامتلاكه قوة جنسية خارقة. تلك الفكرة "العبيطة" على وجه التحديد تؤكد مركب النقص الذى يدفع صاحبه إلى المبالغة فى اختلاق مغامرات يزعم بها امتلاك ما لا يملكه. تلك المبالغة الفجة حول فحولة تلك الشخصية السينمائية الإسرائيلية، يمكنك بسهولة اكتشاف نقيضها على أرض الواقع فى حكايات إميل حبيبى، وفى بعض الأفلام الفلسطينية التى تحكى عن النمط التقليدى للشاب العربى العامل الأجير باليومية، الذى يسافر من الأرض المحتلة كل صباح لأداء الأعمال الشاقة مع المقاول الإسرائيلى ويمارس الجنس فى الخفاء مع زوجته الجائعة إلى الحب، وابنته المراهقة المتمردة التى تتعاطف مع الشاب الوسيم المقهور. هذه الحكايات الفلسطينية التقليدية تمثل هى الأخرى نظرية محاولة الانتصار جنسيا على الخصم، وهى نظرية حتى وإن صحت الحكايات التى تستند إليها فى كثير من الأحيان، فهى تعبر عن وهم يتشبث به الطرف المأزوم لاستعادة توازنه ليستقوى به على هزيمته، ويحمى نفسه من الانكسار. بينما على الجانب الآخر تمثل نفس النظرية للطرف الإسرائيلى المنتصر، محاولة لإنكار مركب النقص الذى يعتريه اجتماعيا فى واقع الأمر.

كوميديا المنتصر الإسرائيلى الذى يهين خصمه ويتلاعب به بقوته الأسطورية، تعبر فى حقيقتها عن شعور دفين بالجريمة يصعب على مرتكبها أن يتخلص منه.

مثل ماكبث بطل مسرحية شكسبير التى تحمل نفس الاسم، والذى ارتكب جريمة مروعة للحصول على مُلك لا يستحقه، فترسخ فى وجدانه شعور عميق بالذنب جعله يرى الدماء تكسو كفيه طوال الوقت، وهو الأمر الذى جعل امرأته تؤكد له بأسى: "إن بحار العالم لن تزيل ما يغطى أيدينا من الدماء".

كوميديا البطل الإسرائيلى المنتصر السينمائية فى "إياك أن تعبث مع زوهان" محاولة يائسة وكاذبة لنسيان الجريمة، وتخطي عقد النقص الاجتماعية، وإزالة الدماء التى تسيل من يد البطل الإسرائيلى المأزوم باستخدام فكرة الحب المتبادل بين الجلاد والضحية، والتى لا يمكن قبولها إلا عندما تعود الحقوق إلى أصحابها.