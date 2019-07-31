بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

طور الباحثون علاجا يسمونه «تحفيز العصب المبهم عبر جلد الأذن» يعمل عن طريق توصيل محفزات كهربائية صغيرة إلى العصب المبهم من خلال جلد الأذن الخارجي

تحرير:مي فؤاد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.

يشكل الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي الودي معًا الجهاز العصبي اللا إرادي، الذي ينظم وظائف الجسم، مثل التنفس ومعدل ضربات القلب. وعليه، بحث العلماء في استخدام تحفيز العصب المبهم لدعم الصحة العامة عن طريق الحد من الالتهابات، وتحسين ضغط الدم، وحتى محاربة اضطرابات القلق. اقرأ أيضًا: الكركم والبطاطس..

يشكل الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي الودي معًا الجهاز العصبي اللا إرادي، الذي ينظم وظائف الجسم، مثل التنفس ومعدل ضربات القلب.

وعليه، بحث العلماء في استخدام تحفيز العصب المبهم لدعم الصحة العامة عن طريق الحد من الالتهابات، وتحسين ضغط الدم، وحتى محاربة اضطرابات القلق.

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غالبا ما يتطلب تنشيط العصب المبهم تدخلا جراحيا، حيث يقوم الأطباء بزرع أقطاب كهربائية صغيرة في مناطق مختلفة من الجسم -عادةً الرقبة- حتى يتمكنوا من توصيل المنبهات الكهربائية.

ومع ذلك فإن أحد امتدادات العصب المبهم، الذي يصل إلى بعض أجزاء جلد الأذن الخارجية، يمكن الوصول إليه أكثر من غيره من مناطق الجسم، لذا يمكن للأطباء تحفيز هذا الفرع من العصب المبهم دون الحاجة إلى زرع.

في الآونة الأخيرة، قرر باحثون من جامعتي ليدز وغلاسكو في بريطانيا، معرفة ما إذا كان بإمكانهم تحسين نشاط الجهاز العصبي اللا إرادي عن طريق تمرير موجات صغيرة من التيار الكهربي بتلك الأجزاء من الأذن.

قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة بياتريس بريثرتون: "تشبه الأذن البوابة التي يمكننا من خلالها تغيير توازن التمثيل الغذائي في الجسم، دون الحاجة إلى الأدوية أو الإجراءات الغازية".

افترض الباحثون أن إعادة توازن نشاط الجهاز العصبي اللا إرادي يمكن أن تعزز الصحة العامة، كما اعتقدوا أيضا أنها قد تمنع حدوث بعض الحالات المرتبطة بتقدم العمر، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرجفان الأذيني.

وتوصل الباحثون إلى أن ذلك العلاج لمدة أسبوعين، من شأنه أن يحسن النوم والحالة المزاجية.

طور الباحثون علاجًا يسمونه "تحفيز العصب المبهم عبر جلد الأذن"، يعمل عن طريق توصيل محفزات كهربائية صغيرة إلى العصب المبهم من خلال جلد الأذن الخارجي.

وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت بمجلة Aging، أنه مع تقدم العمر، تصبح أنظمتهم العصبية غير متوازنة، حيث يبدو أحد الأنظمة العصبية أكثر نشاطًا من الآخر؛ لذا يساهم هذا الخلل في زيادة التعرض للمشكلات الصحية في وقت لاحق من الحياة.

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اشتمل البحث الحالي على ثلاث دراسات مختلفة، جميعها قامت بتجنيد مشاركين من سن 55 عاما فما فوق، ولم يكن لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو أمراض القلب أو السكري أو الصرع.

في الدراسة الأولى، تلقت مجموعة من 14 مشاركًا جلسة واحدة من تحفيز العصب المبهم عبر الجلد.

وفي الدراسة الثانية، عمل الباحثون مع 51 مشاركا وافقوا على إجراء جلسة واحدة فقط لتحفيز العصب المبهم عبر الجلد.

وأخيرا، في الدراسة الثالثة، تلقى 29 مشاركا تحفيز العصب المبهم يوميا لمدة أسبوعين.

سمحت أول دراستين للباحثين بتحديد معدلات الاستجابة لدى المشاركين، ما أعطاهم نظرة أكثر تعمقا على كيفية تأثير تحفيز العصب المبهم عبر الأذن فى الصحة بشكل عام.

وجد الفريق أن العلاج الذي دام أسبوعين ساعد في تعزيز نشاط الجهاز العصبي الودي، ومن ثم تحسين توازن وظيفة الجهاز العصبي اللا إرادي.

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أفاد بعض المشاركين في الدراسة أيضا حدوث تحسنات في نومهم ومزاجهم ونوعية الحياة بشكل عام، وصحتهم العامة في أداء الأنشطة اليومية.

أشارت مُعدة الدراسة الرئيسية إلى أن تحفيز العصب المبهم تم اكتشافه في وقت سابق كوسيلة لعلاج الاكتئاب، والصرع، والطنين، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب أو السمنة، أما في الدراسة الحالية فتم التحفيز العصبي للمتطوعين من خلال أذنهم بتيار كهربائي بسيط لمدة 15 دقيقة يوميا لمدة أسبوعين.

وأضافت بريثيرتون: "نعتقد أن هذه النتائج هي النتائج المرجوة. متحمسون لمزيد من البحث في الآثار والفوائد المحتملة طويلة الأجل لتحفيز الأذن عن طريق التيار الكهربي البسيط بدون ألم، كما رأينا استجابة كبيرة للعلاج؛ لذا فمن المؤكد أن يحدث العلاج فرقا كبيرا".

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أضاف الفريق أن تحسين توازن الجهاز العصبي اللا إرادي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الوفيات وقد يقلل من الحاجة إلى الأدوية أو الرعاية الطبية لأنه يقلل من فرصة الشخص في الإصابة بأمراض مرتبطة بالعمر.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين لديهم أكبر خلل في الجهاز العصبي اللا إرادي في الأساس استفادوا أكثر من العلاج، حيث رأوا أهم التحسينات في صحتهم العامة.

وأضاف الفريق أن الخطوات التالية تنبع من معرفة الأشخاص الذين من المرجح أن يستفيدوا من تحفيز العصب المبهم عبر الجلد ورؤية كيف يمكن لهذا الشكل من العلاج أن يحسن جوانب الصحة المختلفة في وقت لاحق من الحياة.

من ناحية أخرى، أضاف الدكتور ديفيد كلانسي، من جامعة لانكستر البريطانية، أن نتائج الاختبار ليست دقيقة، كما أن الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة كانوا يجلسون في غرفة هادئة، وقد تم توفير جميع وسائل الراحة لهم طوال فترة إجراء التجربة، وأظن أن الظروف الصحية لأي شخص ستتحسن عند شعوره بالاسترخاء والرفاهية بعيدا عن التيار الكهربي.