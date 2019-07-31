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بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

طور الباحثون علاجا يسمونه «تحفيز العصب المبهم عبر جلد الأذن» يعمل عن طريق توصيل محفزات كهربائية صغيرة إلى العصب المبهم من خلال جلد الأذن الخارجي
تحرير:مي فؤاد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الأذن
الأذن
أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.
يشكل الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي الودي معًا الجهاز العصبي اللا إرادي، الذي ينظم وظائف الجسم، مثل التنفس ومعدل ضربات القلب. وعليه، بحث العلماء في استخدام تحفيز العصب المبهم لدعم الصحة العامة عن طريق الحد من الالتهابات، وتحسين ضغط الدم، وحتى محاربة اضطرابات القلق. اقرأ أيضًا: الكركم والبطاطس..
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