رياضة

مدربو البوندسليجا يتوقعون الفائز بلقب الموسم المقبل

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أعرب معظم مدربي أندية الدوري الألماني لكرة القدم، عن توقعاتهم بأن يكون بايرن ميونخ حامل لقب البطولة هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموسم الجديد ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يفوز فيه بايرن باللقب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وكشف استطلاع للرأي، أنَّ 15 من مدربي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، يتوقعون فوز بايرن ميونخ باللقب، ويأتي في مقدمة هؤلاء المدربين الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ والذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي.
كما يرى لوسيان فافر، المدير الفني لبروسيا دورتموند، المنافس الأساسي لبايرن ميونخ أن الفريق البافاري هو الأقرب للفوز باللقب، قائلا: "بايرن لديه أفضل الفرص. نريد أن نكون منافسًا قويا له". بروسيا دورتموند، نافس بايرن ميونخ بقوة على اللقب في الموسم الماضي لكن الفريق البافاري دافع عن لقبه، وفاز به. في
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السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

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مشجع يقتحم تدريب بايرن ميونيخ.. وكوفاتش يعلق

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بكينباور

أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.
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كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
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مدرب بايرن ميونيخ يصدم جاريث بيل ويتغنى بتياجو

أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق، قبل المباراة التجريبية لبايرن أمام ريال مدريد، وقال كوفاتش في معسكر الفريق بولاية تكساس الأمريكية، إن ما قدمه تياجو صاحب الـ28 عاما، الموسم الماضي، كان جيدا بشكل لافت، كما أشاد كوفاتش بما وصفه بالقدرات الاستثنائية لتياجو، مضيفا: "يحدد إيقاع الفريق في وسط الملعب، وهو لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة، فهو بإمكانه تسريع وتيرة اللعب أو تهدئتها، كما أنه يفكر داخل الملعب وكأنه مدرب".
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