مدربو البوندسليجا يتوقعون الفائز بلقب الموسم المقبل

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

بايرن ميونخ

أعرب معظم مدربي أندية الدوري الألماني لكرة القدم، عن توقعاتهم بأن يكون بايرن ميونخ حامل لقب البطولة هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموسم الجديد ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يفوز فيه بايرن باللقب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وكشف استطلاع للرأي، أنَّ 15 من مدربي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، يتوقعون فوز بايرن ميونخ باللقب، ويأتي في مقدمة هؤلاء المدربين الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ والذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي.

كما يرى لوسيان فافر، المدير الفني لبروسيا دورتموند، المنافس الأساسي لبايرن ميونخ أن الفريق البافاري هو الأقرب للفوز باللقب، قائلا: "بايرن لديه أفضل الفرص. نريد أن نكون منافسًا قويا له". بروسيا دورتموند، نافس بايرن ميونخ بقوة على اللقب في الموسم الماضي لكن الفريق البافاري دافع عن لقبه، وفاز به. في

كما يرى لوسيان فافر، المدير الفني لبروسيا دورتموند، المنافس الأساسي لبايرن ميونخ أن الفريق البافاري هو الأقرب للفوز باللقب، قائلا: "بايرن لديه أفضل الفرص. نريد أن نكون منافسًا قويا له".



بروسيا دورتموند، نافس بايرن ميونخ بقوة على اللقب في الموسم الماضي لكن الفريق البافاري دافع عن لقبه، وفاز به.



في المقابل كان فلوريان كوفيلدت، المدير الفني لفيردر بريمن، هو الوحيد الذي توقع فوز دورتموند باللقب في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته خلال الأيام المقبلة.



وقال بيتر بوش مدرب بروسيا دورتموند، والحالي لباير ليفركوزن، وماركو روز المدير الفني الجديد لمونشنجلادباج، إنهما يتوقعان منافسة قوية ومفتوحة بين بايرن ودورتموند.



وأوضح بوش: "هناك ناديان يتطلعان للقب- بايرن ودورتموند.. وهناك 16 فريقا ستجعل المهمة صعبة على أي منهما في طريقه للقب".

