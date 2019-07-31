دراسة: ولادة طفل بعد الأربعين تجعله أقل عدوانية

من المحتمل أن يكون السبب في أن الآباء الأكبر سنا لديهم أطفال يعانون من مشكلات أقل مثل العدوانية هو أن هؤلاء الآباء لديهم المزيد من الموارد ومستويات تعليم أعلى

تحرير:فيروز ياسر ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

ولادة طفل في سن كبيرة

هناك الكثير من الأزواج الذين يحاولون الحصول على طفل بعد الزواج بفترة كافية من أجل استقرار حياتهم، وأظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين أكبر سنا يتصرفون بشكل أفضل، حيث وجد الباحثون أن نسل الأمهات والآباء الأكثر نضجًا يميل إلى أن يكون أقل عدوانية. ودرس الباحثون الهولنديون المشكلات السلوكية الشائعة للأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا، كما قام الباحثون بتحليل سلوك آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما، ثم تم تقييم سلوكهم من قبل الآباء والأمهات والمعلمين والأطفال من خلال سلسلة من التدابير الموحدة.

ومن ناحية أخرى، تراوحت أعمار الأمهات في الدراسة بين 16 و48 عامًا بينما كان عمر الأب الأصغر 17 عامًا وأكبر سن 68 عامًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. تعرف على 5 أمور عليك القيام بها لتأمين طفلك في السيارة وقال البروفيسور دورت بومسما، أحد المشاركين في الدراسة، من الجامعة