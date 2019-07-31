دراسة: ولادة طفل بعد الأربعين تجعله أقل عدوانية

من المحتمل أن يكون السبب في أن الآباء الأكبر سنا لديهم أطفال يعانون من مشكلات أقل مثل العدوانية هو أن هؤلاء الآباء لديهم المزيد من الموارد ومستويات تعليم أعلى
هناك الكثير من الأزواج الذين يحاولون الحصول على طفل بعد الزواج بفترة كافية من أجل استقرار حياتهم، وأظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين أكبر سنا يتصرفون بشكل أفضل، حيث وجد الباحثون أن نسل الأمهات والآباء الأكثر نضجًا يميل إلى أن يكون أقل عدوانية.
ودرس الباحثون الهولنديون المشكلات السلوكية الشائعة للأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا، كما قام الباحثون بتحليل سلوك آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما، ثم تم تقييم سلوكهم من قبل الآباء والأمهات والمعلمين والأطفال من خلال سلسلة من التدابير الموحدة.
ومن ناحية أخرى، تراوحت أعمار الأمهات في الدراسة بين 16 و48 عامًا بينما كان عمر الأب الأصغر 17 عامًا وأكبر سن 68 عامًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تعرف على 5 أمور عليك القيام بها لتأمين طفلك في السيارة
وقال البروفيسور دورت بومسما، أحد المشاركين في الدراسة، من الجامعة
ومن ناحية أخرى، تراوحت أعمار الأمهات في الدراسة بين 16 و48 عامًا بينما كان عمر الأب الأصغر 17 عامًا وأكبر سن 68 عامًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تعرف على 5 أمور عليك القيام بها لتأمين طفلك في السيارة
وقال البروفيسور دورت بومسما، أحد المشاركين في الدراسة، من الجامعة الحرة بأمستردام: «من المحتمل أن يكون السبب في أن الآباء الأكبر سنا لديهم أطفال يعانون من مشكلات أقل مثل العدوانية، هو أن هؤلاء الآباء لديهم المزيد من الموارد ومستويات تعليم أعلى، لكن من المهم الإشارة إلى أن متوسط المستوى التعليمي الأعلى للوالدين الأكبر سنا لا يفسر تماما المستويات المنخفضة للمشكلات الخارجية في أطفالهم».
قالت الدكتورة مارييل زوندرفان زونديرفان: «في ما يتعلق بمشكلات السلوك الشائعة، لم نجد أي سبب يدعو الوالدين في المستقبل للقلق بشأن التأثير الضار لإنجاب طفل في سن أكبر، كما كشفت الأبحاث السابقة أن الآباء الأكبر سنا هم أكثر عرضة لإنجاب الأطفال المصابين بالتوحد أو انفصام الشخصية».
ومن ناحية أخرى، تشير الأرقام المنشورة في أبريل إلى أن عدد النساء الحوامل فوق سن الأربعين ضعف ما كان عليه قبل 20 عامًا تقريبًا.
يهمك أن تعرف: حقائب الظهر الثقيلة تصيب طفلك بانحناء العمود الفقري
كما يقول الإحصائيون إن النساء يؤجلن إنجاب أطفال حتى يكبرن في السن لأسباب متعددة، بما في ذلك بناء حياة مهنية أولا، وأظهرت الأرقام بشكل عام أن عدد حالات الحمل آخذ في الانخفاض، لكن النساء الأكبر سنا هن الفئة العمرية الوحيدة التي تخالف هذا الاتجاه.
بعض حالات الحمل المتأخر تسبب مضاعفات مثل الإجهاض أو مقدمات الارتعاج أو الحاجة إلى الولادة القيصرية، فهي شائعة بشكل متزايد.
ما المخاطر الصحية المترتبة على الحمل المتأخر؟
1- صعوبة أكبر في الحمل من البداية، مع الصعوبات الشخصية والنفسية التي يمكن أن يسببها ذلك.
2- زيادة خطر حدوث مضاعفات لكل من الأم والرضيع في أثناء الحمل والولادة.
3- إصابة الأم ببعض المشكلات الصحية؛ مثل ارتفاع ضغط الدم، ما يمكن أن يسهم في مضاعفات.
4- ارتفاع خطر الإجهاض لدى النساء فوق سن 35.
5- زيادة فرصة إنجاب طفل يعاني من خلل خلقي، مثل متلازمة داون.
6- قد يحدث للحامل تسمم الحمل.
7- زيادة خطر حدوث مضاعفات في أثناء الولادة، مثل المخاض المطول أو الحاجة إلى الولادة القيصرية.
كيف يكون الحمل بعد الخمسين؟
تبدأ خصوبة المرأة في الانخفاض في أوائل الثلاثينيات من عمرها أي بعد سن 35، حيث إن البويضات القابلة للحياة تنخفض بشكل أسرع، فتنتج النساء نحو 450 بويضة على مدار حياتها، لذلك في أواخر الأربعينيات من عمرها، فإن أغلب البويضات تكون نفدت معظمها للوصول إلى سن اليأس.
كما يبدأ انقطاع الطمث عند سن 51 عامًا بالنسبة للمرأة المتوسطة، وعندها يصبح الحمل مستحيلا، ومع ذلك ارتفعت نسبة المواليد بين النساء بين 45 و49 عامًا -وهي أقدم مجموعة تتبعها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- بنسبة 0.1% بين عامي 2016 و2017.
اقرأ أيضا: الكلاب هي الشريك الأفضل للنوم بجانبك
ومن ناحية أخرى، تصدرت النساء من المشاهير عناوين الصحف لحملهن في سنواتهن الأخيرة، بما في ذلك جانيت جاكسون، مغنية أمريكية، إذ أنجبت ابنها عن عمر 50 عامًا.