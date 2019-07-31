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دراسة: ولادة طفل بعد الأربعين تجعله أقل عدوانية

من المحتمل أن يكون السبب في أن الآباء الأكبر سنا لديهم أطفال يعانون من مشكلات أقل مثل العدوانية هو أن هؤلاء الآباء لديهم المزيد من الموارد ومستويات تعليم أعلى
تحرير:فيروز ياسر ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
ولادة طفل في سن كبيرة
ولادة طفل في سن كبيرة
هناك الكثير من الأزواج الذين يحاولون الحصول على طفل بعد الزواج بفترة كافية من أجل استقرار حياتهم، وأظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين أكبر سنا يتصرفون بشكل أفضل، حيث وجد الباحثون أن نسل الأمهات والآباء الأكثر نضجًا يميل إلى أن يكون أقل عدوانية. ودرس الباحثون الهولنديون المشكلات السلوكية الشائعة للأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا، كما قام الباحثون بتحليل سلوك آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما، ثم تم تقييم سلوكهم من قبل الآباء والأمهات والمعلمين والأطفال من خلال سلسلة من التدابير الموحدة.
ومن ناحية أخرى، تراوحت أعمار الأمهات في الدراسة بين 16 و48 عامًا بينما كان عمر الأب الأصغر 17 عامًا وأكبر سن 68 عامًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. تعرف على 5 أمور عليك القيام بها لتأمين طفلك في السيارة وقال البروفيسور دورت بومسما، أحد المشاركين في الدراسة، من الجامعة
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متى تنهي علاقتك بمن تحب

الشجار دون توقف.. 6 علامات لانتهاء العلاقة

الحياة أصبحت متقلبة وسريعة، ففي كل يوم نفارق العديد من الأشخاص، وفي نفس الوقت نكون صداقات جديدة، نحاول جاهدين ألا تكون العلاقات مرهقة، فمع عناء الحياة، لا نحتاج سوى صديق وفي أو شريك صبور يكمل معنا رحلتنا، إذ يجب وضع حدود والتعامل بإنسانية مع الجميع، حتى يثبت العكس، ولكن توجد مواقف يجب بعدها الانتهاء من العلاقة أو تعلم درس جديد في الحياة، لا تشعر بالحيرة، توجد معايير لذلك، مثل تضاؤل الثقة في الآخرين، وعدم الشعور بالسعادة معهم، إضافة إلى سرعة الغضب، نقلا عن "healthline".
حروق-الشمس

الكركم والبطاطس.. علاجات طبيعية لعلامات الحروق

من منا لم يعانِ من أي نوع من أنواع الحروق مرة واحدة على الأقل في حياته وانتهى الأمر به بعلامة على جلده، لذا الحروق لا مفر منها، وكذلك العلامات. لكن، كيف نتخلص من تلك العلامات التي ربما تسبب حرجًا لصاحبها بسبب شكلها، لذا تعتبر العلاجات المنزلية حلا مثاليا واقتصاديا لمعظم المخاوف؛ لأنها آمنة تمامًا وطبيعية للاستخدام. على الرغم من أن تلك العلاجات لا تظهر تأثيرات فورية وسريعة، إلا أنها فعالة جدًّا وتظهر نتائج إيجابية بالتأكيد مع الاستخدام المطول، حسب موقع boldsky.
تعلم-طريقة-التعامل-مع-المدير

لو عندك ضغط شغل.. تعلم أن تقول «لا» لمديرك

الدنيا مسرح كبير، تعلم جيدًا كيف تتعايش فيه، بحيل ذكية وبسيطة، التعامل مع البشر أصبح أصعب ما يكون في هذه الحقبة الزمنية نتيجة للضغوط التي يعيش فيها الجميع، ولكن لا تفقد إنسانيتك مهما حصل، كن على وعي كامل فقط إنك تمثل نفسك كونك بني آدم في هذا العالم، ويظهر ذلك واضحًا في العمل، إذا شعرت بكثرة الأعمال والمهام، لا تتذمر في وجه مديرك، بل عليك بإظهار الاحترام، والبحث عن حلول منطقية لتكون مرضية، وتذكر دائمًا "أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، نقلًا عن "timesofindia".
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تمارين اليوجا للوجه تجعلك أصغر سنا في شهور

يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة للحفاظ على أجسامهم، حيث يخصصون وقتا لمارسة المشي أو الجري أو حتى الذهاب إلى الجيم، لكن في الحقيقة الكثير من السيدات على وجه الخصوص في حاجة إلى تكريس الوقت للحفاظ على صحة وشكل الوجه تجنبا لظهور العلامات الدقيقة ومحاربة الشيخوخة. تشكل العيون المتعبة مصدر قلق خاص لكثير من النساء - والرجال أيضًا، كما أن الجلد الموجود حول منطقة العين أرق عشر مرات من الجلد على بقية الوجه، لذلك فهو أكثر حساسية وعرضة لظهور علامات الشيخوخة.
مطابخ 2019

الأزرق الغامق.. اختر لون مطبخك حسب الموضة

على الرغم من أن المطابخ ذات الألوان المحايدة دائما ما تتربع على عرش موضة المطابخ لكل عام، إلا أن هذا العام لابد من وجود الألوان الداكنة والباهتة بداخل مطبخك، سواء من جانب التركيبات أو الخزانات. ولأن المطبخ مملكة المرأة، ففي العادة يترك لها شريكها حرية الاختيار لأانها ستقضي ساعات بداخله، وبالطبع تحب النساء اتباع الموضة، وتبحث عن كل جديد واختيار الأفضل منه، لذا هناك مجموعة من ألوان المطابخ الرائجة لهذا العام ويمكن اختيار إحداها ليكون مطبخك على الموضة، وفقا لما ذكره موقع Martha Stewart.
خسوف-جزئي-للقمر

العالم يستعد لآخر خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

تحاوطنا الظواهر الفلكية تقريبا كل شهر، والعالم يترقبها باهتمام، وفي يوم الثلاثاء المقبل، 16 يوليو، ستشهد جميع الدول خسوفا جزئيا للقمر من جميع الأماكن باستثناء البعض منها، وسيكون هذا الخسوف الأخير للقمر في عام 2019، حسبما ذكر موقع India Today. سيظهر الخسوف الجزئي للقمر في الهند ليلتي 16 و17 يوليو، كما سيكون الخسوف مرئيا في مناطق أستراليا ونيوزيلندا وبعض الجزر المجاورة وآسيا، باستثناء الأجزاء الشمالية الشرقية وإفريقيا وأوروبا باستثناء معظم الدول الإسكندنافية الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية.
الزيادة -السكانية

مصر خارج القائمة| الدول الإفريقية الأسرع نموا في السكان

السكان حول العالم يزدادون كل عام بنسب متفاوتة، لكنها أصبحت مقلقة لعدم قدرة بعض الدول على توفير الاحتياجات اللازمة، كما فاق عددهم السلع الغذائية والبعض يؤثر فى اقتصاد الدولة، وفي عام 1989 أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو؛ لمناقشة هذه القضية كل عام. هناك نحو 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030، ولتحديد البلدان التي لديها أسرع نمو للسكان، استعرضت 24/7 Tempo بيانات سكان العالم لعام 2018، الصادرة عن مكتب المراجع السكانية (PRB) وحتى عام 2030.
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