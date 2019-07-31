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السياحة تستجيب لشكاوى دورات المياه بشواطئ الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
أثارت دورات المياه الموجودة بشواطئ محافظة الإسكندرية حالة من الغضب بين رواد الشواطئ والمصطافين في عروس البحر الأبيض المتوسط، معبرين عن عدم رضاهم عن المستوى "غير الآدمي"، على حد تعبيرهم، لدورات المياه، ما يصعب دخولها، ووجهوا شكاوى عديدة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا بسرعة التدخل، بينما قام اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بجولة على دورات المياه بشاطئ ستانلي واستمع لشكاوى المصطافين.
وشدد مدير الإدارة على الاهتمام بنظافة دورات المياه والالتزام بالأسعار، مشيرًا إلى أنه على الفور قام بحملة سريعة على الشواطئ فور تلقيه مجموعة من الشكاوى، مؤكدا أنه تم توجيه إنذار لمستأجر الشاطئ بتلك المخالفات، وأكد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه لن يسمح بتكرار المخالفات. وتفقد اللواء جمال
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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8شواطئ-سكندرية-خالفت-البنود-وفرض-غرامة 25-ألف-جنيه‎ (3)

غرامة 25 ألف جنيه على 8 شواطئ مخالفة في الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حملات تفتيش متواصلة على الشواطئ لرصد المخالفين لبنود التعاقد، مشيرا إلى توقيع غرامات فورية تصل لـ 25 ألف جنيه على المستأجرين المخالفين بنحو 8 شواطئ. وأوضح أن حملة بدأت على شواطئ المنتزه أول وثان من شاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والعصافرة المميز وأبو هيف، وتم رصد مخالفات زيادة في أسعار التذاكر وزيادة في أسعار رسم دخول دورات المياه وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات.
البابا-ثيودوروس

البابا ثيودوروس يشيد بدور مصر فى ترميم الكنائس

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قام خلالها بزيارة متحف المخطوطات، واطلع على أفضل التقنيات التي تقوم بها المكتبة في مجال ترميم المخطوطات. وأكد البابا ثيودوروس عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان، والدور المهم الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في ترميم المخطوطات التي تمتلكها البطريركية في مجالات اللاهوت والتاريخ والجغرافيا، لافتًا إلى سعادته لرؤية بعض التماثيل اليونانية في أرجاء المكتبة، مضيفًا أن مكتبة الإسكندرية تعد أحد صروح الثقافة والعلوم والفنون.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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