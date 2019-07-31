السياحة تستجيب لشكاوى دورات المياه بشواطئ الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

شواطئ الإسكندرية

أثارت دورات المياه الموجودة بشواطئ محافظة الإسكندرية حالة من الغضب بين رواد الشواطئ والمصطافين في عروس البحر الأبيض المتوسط، معبرين عن عدم رضاهم عن المستوى "غير الآدمي"، على حد تعبيرهم، لدورات المياه، ما يصعب دخولها، ووجهوا شكاوى عديدة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا بسرعة التدخل، بينما قام اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بجولة على دورات المياه بشاطئ ستانلي واستمع لشكاوى المصطافين.

وشدد مدير الإدارة على الاهتمام بنظافة دورات المياه والالتزام بالأسعار، مشيرًا إلى أنه على الفور قام بحملة سريعة على الشواطئ فور تلقيه مجموعة من الشكاوى، مؤكدا أنه تم توجيه إنذار لمستأجر الشاطئ بتلك المخالفات، وأكد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه لن يسمح بتكرار المخالفات. وتفقد اللواء جمال