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ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

كان ترامب يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من هذه المواقف لإقناع الأمريكيين بأن أفكار الديمقراطيين أصبحت متطرفة، ومليئة بالتوجهات الاشتراكية، وهو ما كان واضحا في مناظرة الثلاثاء
تحرير:أحمد سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
المناظرة الديمقراطية
المناظرة الديمقراطية
شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
الفائزون:   بيرني ساندرز تعرض السيناتور عن ولاية فيرمونت، لانتقادات عدة، من المناظرة الأولى، بأنه لم يكن نشطًا بدرجة كافية، وهو ما عمل عليه في هذه المناظرة، حيث كان مشاكسا في هذه المناظرة. وردا على سؤال حول انتقادات النائب السابق لولاية ماريلاند جون ديلاني لخطة الرعاية الصحية التي اقترحها ساندرز،
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البنك-المركزي-الامريكى (2)

«المركزي الأمريكي» يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرًا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز". وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.
ترامب-وشي

هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟

تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي. المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.
المناظرة الديمقراطية 1

عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
ترامب (2)

رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
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المناظرة الديمقراطية 1

عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
المناظرة الديمقراطية 1

قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون الناخبون الأمريكيون على موعد مع الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويدخل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، هذه الانتخابات متخليا عن عقود من مناصرة التعامل الحازم مع الجريمة، للترشح تحت لواء إصلاح العدالة الجنائية. وفي الوقت نفسه اقترحت المدعي العام السابق كامالا هاريس، إلغاء تجريم "الحشيش"، كما كشف بيت بوتيجيج، الذي لا يلقى تأييدا من الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، عن خطة للتصدي للعنصرية.
دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
نظام هواوي الجديد

«هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف في أمريكا

قالت مصادر إن شركة "هواوي" الصينية تعتزم خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء، قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة لـ"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا، وبعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، في تقرير لها، اليوم الأحد.
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