ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

كان ترامب يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من هذه المواقف لإقناع الأمريكيين بأن أفكار الديمقراطيين أصبحت متطرفة، ومليئة بالتوجهات الاشتراكية، وهو ما كان واضحا في مناظرة الثلاثاء

تحرير:أحمد سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

المناظرة الديمقراطية

شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.

الفائزون: بيرني ساندرز تعرض السيناتور عن ولاية فيرمونت، لانتقادات عدة، من المناظرة الأولى، بأنه لم يكن نشطًا بدرجة كافية، وهو ما عمل عليه في هذه المناظرة، حيث كان مشاكسا في هذه المناظرة. وردا على سؤال حول انتقادات النائب السابق لولاية ماريلاند جون ديلاني لخطة الرعاية الصحية التي اقترحها ساندرز،