ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

كان ترامب يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من هذه المواقف لإقناع الأمريكيين بأن أفكار الديمقراطيين أصبحت متطرفة، ومليئة بالتوجهات الاشتراكية، وهو ما كان واضحا في مناظرة الثلاثاء
شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟".
وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
الفائزون:
بيرني ساندرز
تعرض السيناتور عن ولاية فيرمونت، لانتقادات عدة، من المناظرة الأولى، بأنه لم يكن نشطًا بدرجة كافية، وهو ما عمل عليه في هذه المناظرة، حيث كان مشاكسا في هذه المناظرة.
وردا على سؤال حول انتقادات النائب السابق لولاية ماريلاند جون ديلاني لخطة الرعاية الصحية التي اقترحها ساندرز،
الفائزون:
بيرني ساندرز
تعرض السيناتور عن ولاية فيرمونت، لانتقادات عدة، من المناظرة الأولى، بأنه لم يكن نشطًا بدرجة كافية، وهو ما عمل عليه في هذه المناظرة، حيث كان مشاكسا في هذه المناظرة.
وردا على سؤال حول انتقادات النائب السابق لولاية ماريلاند جون ديلاني لخطة الرعاية الصحية التي اقترحها ساندرز، قال المرشح المحتمل: "أنت مخطئ".
وعندما سئل ساندرز عن خطة "الرعاية الصحية للجميع"، التي سيتحمل تكلفتها نظام عام واحد، قال: "اللعنة، لقد كتبت مشروع قانون بنفسي".
بالطبع رأى البعض أن ساندرز كان من السهل استثارته، لكن بالنسبة لليبراليين الذين يدعمونه، من أجل وقوفه بفخر وتأكيده الحاجة إلى تغيير هيكلي هائل في السياسة الأمريكية، فكان هذا بالضبط ما يريدونه.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ساندرز تفوق بوضوح على السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، منافسته في هذه المناظرة.
إليزابيث وارين
كان رد وارين الحازم على ادعاءات جون ديلاني هو النقطة الأكثر سخونة في هذه الليلة، وهو ما يلبي رغبات الكثيرين من الديمقراطيين في اعتقادهم أنه من المهم للغاية ترشيح شخص مستعد لمواجهة معارك كبيرة.
قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي
وكانت إجابتها عن القدرة على اجتذاب أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، والتي أشارت فيها إلى أنه لم يفكر أحد في احتمالية فوز دونالد ترامب، مثالية.
دونالد ترامب
المناظرة شهدت محادثة مطولة حول القضاء على شركات التأمين الخاصة، كما تبنت وارين فكرة إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية، وهي الأفكار التي تلقى قبولا لدى الرئيس الأمريكي.
وبالنظر إلى نسبة شعبيته، التي لم تتخط قط 50%، قد يشير ذلك إلى عدم وجود رسالة إيجابية حول فوز ترامب بولاية ثانية، وهو ما يعني أنه يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من هذه المواقف لإقناع الأمريكيين بأن أفكار الديمقراطيين أصبحت متطرفة، ومليئة بالتوجهات الاشتراكية، وهو ما كان واضحا للغاية في مناظرة ليلة الثلاثاء.
الخاسرون:
بيتو أورورك
احتاج عضو الكونجرس السابق عن ولاية تكساس إلى أن يظهر بمظهر أفضل عمّا كان عليه في مناظرة الشهر الماضي، وبينما كان أكثر نشاطا مما كان عليه في النقاش الأول، كانت إجابته حول تأجيج ترامب للخلافات العنصرية، أفضل لحظاته في المناظرتين.
إلا أنه في أوقات كثيرة من المناظرة، اختفى ببساطة من المحادثة، وفي كثير من الأحيان، عندما أتيحت له الفرصة للتحدث، بدا وكأنه متردد ومتحفظ، وهي مشكلة ابتلي بها في المناظرة الأولى.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن أورورك تأهل بالفعل للمشاركة في المناظرتين الثالثة والرابعة هذا الخريف، لكنه لن يتمكن من تخطي هذه المرحلة.
إيمي كلوبوشار
لم يكن باستطاعة المشاهدين تذكر ماذا قدمت السيناتور عن ولاية مينيسوتا في المناظرة، وقد يكون تركيزها في كلمتها الافتتاحية حول سجلها في الفوز في الانتخابات فقط هو ما برز طوال المناظرة.
عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية
هذه مشكلة بالنسبة إلى كلوبوشار، التي يبدو أنها لا تريد التقدم، وتفضل الانتظار للحصول على فرصة لإظهار نفسها، وهو ما لم تحصل عليه ليلة أمس.
إليزابيث وارين
على الرغم من أن وارين كانت من الفائزين في المناظرة، فإن ساندرز كان أفضل منها في إظهار المواقف الليبرالية التي تتبناها حملتاهما، إذ سيزيد تبني وارين إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية من حدة النيران التي ستواجه الديمقراطيين، بسبب المخاوف القائمة بالفعل من أنها ستتبنى آراء قد تضعف موقفها في الانتخابات العامة.