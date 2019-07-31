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قبل ما تشتري.. تعرف على شروط الأضحية

تحرير:باهر القاضى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
الأضحية
الأضحية
قالت دار الإفتاء عن شروط الأضحية: "لها شروط عامة تشملها وتشمل غيرها من الذبائح، ولها شروط خاصة بها، فأما الشروط العامة: أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يغلب المحرم على المبيح فتصير ميتة لا مزكاة، وألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أم حلالا، ويشترط فى الذابح أن يكون عاقلا، ومسلما أو كتابيا، وألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر، وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، ويشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة، معدنية أو غير معدنية".
ومن مستحبات الذبح أن يكون بآلة حادة، وأن يسرع الذابح الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هى أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة، وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن بدون
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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لحوم الأضاحي

قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.
خرفان-واضحى-العيد (6)

بالأسعار والأماكن.. كيف تشتري أضحية العيد؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار وأماكن بيع أضحية العيد بالمحافظات المختلفة مؤكدة على طرح اللحوم البلدية بسعر 95 جنيها للكيلو بينما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على وجود وفرة في لحوم الأضاحي هذا العام تصل إلى 10%. وحددت وزارة الزراعة أماكن بيع أضحية العيد بعدد من المحافظات عبر منافذها العديدة التي سيتم من خلالها حجز واستلام الأضحية فضلا عن مديريات هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية كما حددت عددا من المواصفات لاختيار الأضحية السليمة.
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