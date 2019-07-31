قبل ما تشتري.. تعرف على شروط الأضحية

تحرير:باهر القاضى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

الأضحية

قالت دار الإفتاء عن شروط الأضحية: "لها شروط عامة تشملها وتشمل غيرها من الذبائح، ولها شروط خاصة بها، فأما الشروط العامة: أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يغلب المحرم على المبيح فتصير ميتة لا مزكاة، وألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أم حلالا، ويشترط فى الذابح أن يكون عاقلا، ومسلما أو كتابيا، وألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر، وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، ويشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة، معدنية أو غير معدنية".

ومن مستحبات الذبح أن يكون بآلة حادة، وأن يسرع الذابح الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هى أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة، وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن بدون

ومن مستحبات الذبح أن يكون بآلة حادة، وأن يسرع الذابح الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هى أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة، وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن بدون أن يرى الحيوان ذلك، لحديث الحاكم عن ابن عباس، أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحد شفرته، فقال له النبى، صلى الله عليه وسلم: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها».



وأما الشروط الخاصة بالأضحية، فمنها شروط خاصة بالحيوان "أن يكون من الأنعام، وهى الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث"، والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة -جمل أو ناقة- والبقرة -أو الجاموس- كل منهما تجزئ عن سبعة.



