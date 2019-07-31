«الشيوخ الهندى» يجرم تطليق المسلم لزوجته بالثلاثة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

الهند

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن البرلمان الهندي وافق على مشروع قانون يحظر حق الرجل المسلم منذ قرون فى طلاق زوجته على الفور، وهو ما اعتبرته الصحيفة قرارا يمثل للبعض تدخلا حكوميا فى مسألة مجتمعية، وذلك تحت عنوان «يوم تاريخى بعد تجريم الهند للطلاق بالثلاثة». وتسعى إدارة ناريندرا مودى الوطنية الهندوسية لتجريم «الطلاق بالثلاثة» أو الطلاق الشفهى، والذى بموجبه يستطيع الرجل الطلاق من خلال نطق كلمة «أنتِ طالق»، ثلاث مرات فى وجود زوجته. بعد تصويت مجلس الشيوخ، يتطلب الأمر الآن فقط توقيع الرئيس، الذى يعتبر إجراء شكليا، ليصبح قانونًا.

وأيد مجلس النواب مشروع القانون، الذى سيجعل أى شخص يمارس الطلاق الفورى عرضة للمقاضاة، الأسبوع الماضي. وأوضحت الصحيفة التى نقلت فى تقريرها عن وكالة «رويتر للأنباء»، أن الهند واحدة من الدول القليلة التى كانت تطبق هذه الممارسة بموجب القانون. ولكن تم إعلانها غير دستورية من قبل المحكمة العليا