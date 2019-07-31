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«الشيوخ الهندى» يجرم تطليق المسلم لزوجته بالثلاثة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
الهند
الهند
ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن البرلمان الهندي وافق على مشروع قانون يحظر حق الرجل المسلم منذ قرون فى طلاق زوجته على الفور، وهو ما اعتبرته الصحيفة قرارا يمثل للبعض تدخلا حكوميا فى مسألة مجتمعية، وذلك تحت عنوان «يوم تاريخى بعد تجريم الهند للطلاق بالثلاثة». وتسعى إدارة ناريندرا مودى الوطنية الهندوسية لتجريم «الطلاق بالثلاثة» أو الطلاق الشفهى، والذى بموجبه يستطيع الرجل الطلاق من خلال نطق كلمة «أنتِ طالق»، ثلاث مرات فى وجود زوجته. بعد تصويت مجلس الشيوخ، يتطلب الأمر الآن فقط توقيع الرئيس، الذى يعتبر إجراء شكليا، ليصبح قانونًا.
وأيد مجلس النواب مشروع القانون، الذى سيجعل أى شخص يمارس الطلاق الفورى عرضة للمقاضاة، الأسبوع الماضي.  وأوضحت الصحيفة التى نقلت فى تقريرها عن وكالة «رويتر للأنباء»، أن الهند واحدة من الدول القليلة التى كانت تطبق هذه الممارسة بموجب القانون. ولكن تم إعلانها غير دستورية من قبل المحكمة العليا
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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أشياء-من-الممكن-أن-تدمر-زواجك

علماء نفس: للسوشيال ميديا دور في تراجع نسب الزواج

منذ سنوات طويلة وبدأت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء تثبت أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى نسب الطلاق بالمجتمع المصرى، وهو ما تحاول المؤسسات المعنية بالدولة الوقوف على أسبابه ومحاولة علاجها من خلال طرق مختلفة مثل دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، وندوات مختلفة عن الحياة الأسرية، وتقديم النصائح بأشكالها المختلفة للمتزوجين، ولكن لم تصبح أزمة ارتفاع نسب الطلاق وحدها هي الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث أثبتت الإحصائيات خلال السنوات الماضية الارتفاع أيضا فى نسب التراجع عن الزواج، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعلاج الظاهرة.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (1)

«المحافظين»: الحكومة عاجزة عن ضبط تسعيرة المواصلات

قال كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط تسعيرة وسائل المواصلات من السرفيس والميكروباص، ولن تتمكن من تطبيق آلية المراقبة على الأسواق بعد رفع الدعم على المواد البترولية. وأضاف «العمدة» أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتم كل 3 شهور، وتمت تجربتها على بنزين 95 في شهر أبريل الماضي، ويتم تقييم سعر المنتجات البترولية على أساس تكلفة الإنتاج المحلي للبنزين، بالإضافة إلى سعر البترول عالميا وسعر الصرف.
مطار العاصمة الدولي

بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
دار-الافتاء-المصرية

هاشتاج وتدريبات.. هل تنجح الإفتاء فى الحد من الطلاق؟

محاولات عديدة تبذلها العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التى ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل ومحاولة للحد من الجرائم الأسرية أيضا التى تنوعت أشكالها بشكل أثار غضب المجتمع، مثل حالات قتل الآباء لأطفالهم، وكان من بين محاولات الحد من هاتين الظاهرتين، محاولة تقوم بها دار الإفتاء المصرية من خلال عقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، مع استخدام السوشيال ميديا فى نشر العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، بعضها مدعم بمجموعة من الأحاديث والآيات القرآنية، فهل تنجح دار الإفتاء فى مهمتها؟
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