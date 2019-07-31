رسميا.. بيراميدز يعلن عن الصفقة السابعة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

بيراميدز

انضم دودي الجباس، مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة، إلى صفقات نادي بيراميدز، بعد توقيعه، اليوم الأربعاء، رسميا على عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني، في إنهاء الصفقة بنجاح. وسيلحق مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة السابق، الذي سيتم الـ32 عاما في يناير المقبل، بمعسكر فريقه للاستعداد مع باقي زملائه للموسم الجديد، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي لبيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعبر مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة السابق، عن سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي. ولعب دودو الجباس لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافا لوادي دجلة في الدوري المصري،

وعبر مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة السابق، عن سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي.



ولعب دودو الجباس لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافا لوادي دجلة في الدوري المصري، كما استدعي 15 مرة للمنتخب الوطني الأول، ولعب مع الفراعنة 89 مباراة سجل خلالها هدفًا.



ويعد دودي الجباس هو الصفقة السابعة لنادي بيراميدز هذا الصيف، بعد ضم كل من جون أنطوي من نادي مصر للمقاصة، وإسلام عيسى من المصري البورسيعدي، وأحمد علي من المقاولون العرب، وطارق طه من الإسماعيلي، ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي.

