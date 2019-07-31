رياضة

رسميا.. بيراميدز يعلن عن الصفقة السابعة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
بيراميدز
بيراميدز
انضم دودي الجباس، مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة، إلى صفقات نادي بيراميدز، بعد توقيعه، اليوم الأربعاء، رسميا على عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني، في إنهاء الصفقة بنجاح. وسيلحق مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة السابق، الذي سيتم الـ32 عاما في يناير المقبل، بمعسكر فريقه للاستعداد مع باقي زملائه للموسم الجديد، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي لبيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعبر مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة السابق، عن سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي. ولعب دودو الجباس لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافا لوادي دجلة في الدوري المصري،
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
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جون-انطوي

رسميًّا.. بيراميدز يخطف أنطوي من الزمالك

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي مصر المقاصة، خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووقع اللاعب الغاني، على عقد مدته 5 مواسم، في حضور ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي. ووافق أنطوي على الرحيل إلى نادي بيراميدز بعد أن تم رفع عقده ماليا إلى مليون و200 ألف دولار، وبلغت قيمة الصفقة مليونا ونصف المليون دولار. وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به".
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

كشف خالد مهدي، مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن بيراميدز في طريقه للتعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكري لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلآ: "جميع الأمور الخاصة بالصفقة، سوف تحسم اليوم بشكل رسمي، ومحمود حمادة سينتقل إلى بيراميدز من صفوف الإنتاج الحربي وليس من صفوف مصر المقاصة". وأوضح خالد مهدي: "الإنتاج الحربي سيقوم بتفعيل بند الشراء من المقاصة من خلال دفع 500 ألف جنيه، ثم سيقوم بعد ذلك ببيع اللاعب إلى بيراميدز، ولن نكشف عن قيمة الصفقة، واتفقنا مع مختار مختار المدير الفني للفريق، على تعويض حمادة بصفقة جديدة في مركز لاعب الوسط".
المصري وبتروجيت‎ (2)

إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
بيراميدز

ممدوح عيد يطيح بمحمد العاصي من بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، عن تعيين ممدوح عيد، مديرا تنفيذيا للنادي، خلفا لمحمد جمال العاصي، الذي تولى المسئولية في شهر فبراير الماضي، بعد أن أطاح الأخير بسيف الوزيري في وقت سابق. وكشف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، في يونيو الماضي، عن رحيله عن النادي بشكل نهائي، وخوض تجربة جديدة بشراء أحد الأندية وتطويرها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن بيع آل الشيخ حصته في بيراميدز بشكل نهائي للثنائي الإماراتي سالم الشامسي وأحمد الرميثي، علمًا بأن آل الشيخ اشترى نادي بيراميدز من مالكه السابق محمود الأسيوطي وضمن المشاركة في الموسم المقبل بالبطولات الإفريقية.
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