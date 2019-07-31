رياضة

الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
الزمالك
الزمالك
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
يذكر أن الزمالك تعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل هذا الصيف، أبرزهم أشرف بن شرقي من الهلال السعودي، وإسلام جابر من المقاصة، كما نجح في الحصول على خدمات محمد عواد من نادي الإسماعيلي في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل، حيث قال عواد، في تصريحات تليفزيونية فجر الأربعاء: «انتقلت
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
كهربا-الزمالك (1)

مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
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