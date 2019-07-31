الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».

يذكر أن الزمالك تعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل هذا الصيف، أبرزهم أشرف بن شرقي من الهلال السعودي، وإسلام جابر من المقاصة، كما نجح في الحصول على خدمات محمد عواد من نادي الإسماعيلي في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل، حيث قال عواد، في تصريحات تليفزيونية فجر الأربعاء: «انتقلت

يذكر أن الزمالك تعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل هذا الصيف، أبرزهم أشرف بن شرقي من الهلال السعودي، وإسلام جابر من المقاصة، كما نجح في الحصول على خدمات محمد عواد من نادي الإسماعيلي في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل، حيث قال عواد، في تصريحات تليفزيونية فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة».



ويعد عواد الحارس الثالث الذي تتعاقد معه القلعة البيضاء، هذا الصيف، بعد ضم محمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت، مع وجود الحارس الأساسي المصاب محمود عبد الرحيم (جنش).

