الجريدة الرسمية تنشر قرار «الطيران المدني» بفرض رسوم على المسافرين

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

وزير الطيران

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، رقم 221 لسنة 2019، الصادر في 28 فبراير 2019، بفرض رسوم على الركاب المغادرين مقابل الخدمات التي تؤدي لهم. ونص القرار في مادته الأولى على أن يحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو مقابل عن الخدمات التي تؤدي له بالموانئ والمطارات المصرية، وذلك بالفئات ووفقاً للقواعد الآتية:

1- مبلغ 25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدي له.2- مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدي له.3- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.وجاء في المادة الثانية،