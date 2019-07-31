تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة السرقة

تحرير:سماح عوض الله ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

شيرين سيف النصر- أرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات الممثلة الشهيرة من داخل خزانتها، واستبدالها بالمصوغات الماسية، أخرى مقلدة مصنوعة من الزجاج، وبلغ إجمالي قيمة المصوغات المسروقة قرابة 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر إحالة المتهمة إلى المحاكمة، فور إتمام التحقيقات، خاصة بعد تأكيد التحريات صحة الاتهام، والتوصل إلى صائغ كانت المتهمة تتعامل معه، ضُبط لديه جزء من مصوغات شيرين سيف النصر.

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من المعاينة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول، لذلك

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من المعاينة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول، لذلك اتجه رجال المباحث إلى التدقيق فى المترددين على المكان والمتعاملين مع "سيف النصر".



وتبين من التحقيقات أن المتهمة صديقة الفنانة شيرين سيف النصر منذ كان عمرها 8 سنوات، وأنها تعمل مساعدة لها وتجمعها بها علاقة صداقة، وكانت الفنانة تعيرها متعلقاتها، لكن الأخيرة طمعت فيها، وسرقت مصوغات من غرفة نوم الفنانة، وأبدت الأخيرة أسفها حيال الواقعة، وصرحت بعدها بأنها ستكون حريصة فى تعاملاتها مع الآخرين.







