جريمة

تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة السرقة

تحرير:سماح عوض الله ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
شيرين سيف النصر- أرشيفية
شيرين سيف النصر- أرشيفية
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات الممثلة الشهيرة من داخل خزانتها، واستبدالها بالمصوغات الماسية، أخرى مقلدة مصنوعة من الزجاج، وبلغ إجمالي قيمة المصوغات المسروقة قرابة 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر إحالة المتهمة إلى المحاكمة، فور إتمام التحقيقات، خاصة بعد تأكيد التحريات صحة الاتهام، والتوصل إلى صائغ كانت المتهمة تتعامل معه، ضُبط لديه جزء من مصوغات شيرين سيف النصر.
كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من المعاينة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول، لذلك
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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ندم

زوجة تطلب الخلع: «مالهوش خير في أمي»

أقامت مدرسة رياض أطفال دعوى خلع ضد زوجها الموظف الحكومي، تطالب فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مع إبداء استعدادها التخلى عن مستحقاتها من مؤخر صداق ونفقات، نظير التخلص من حياتها الزوجية، التى تعتبرها تحولت من عشرة مودة ورحمة، إلى حياة تسخير واستغلال من قبل زوجها الذى يعاملها كأنها خادمة دون أجرة، إنسانة ساقطة الحقوق ومن أبسطها تمكينها من زيارة أهلها والاطمئنان على والدتها المريضة وخدمتها ولو يوما واحدا فى الأسبوع، بحجة أن منزلها أولى بجدها وطاقتها من بيت أهلها.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
السجن (1)

السجن المؤبد لـ11 متهمًا بالانضمام لداعش سوريا

أصدرت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، حكمها على المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 3 سنوات لمتهم، صدر الحكم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولى، وسعيد شلبى، وجمال أحمد.
خلافات-زوجية-طلاق

زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.
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