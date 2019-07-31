نتنياهو: بناء المستوطنات في الضفة مستمر إلى الأبد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

المستوطنات

شدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على أنه لن تتم إزالة أي مستوطنة من مكانها في الضفة الغربية. وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال افتتاح متنزه بالمجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، إن الأمر محسوم وقد انتهى النقاش حوله إلى غير رجعة والاستيطان سيستمر إلى الأبد. وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية أن «ما يفعله المستوطنون هنا هو إلى الأبد، لأن هذه المنطقة هي البوابة الجنوبية للقدس الشرقية».

وأوضح نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم ببناء 8000 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة، وسوف يستمر البناء إلى الأبد. وتواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ حرب الخامس من يونيو 1967 بناء المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة. وبلغ عدد المستوطنين اليهود في 2016، نحو 407 آلاف في الضفة