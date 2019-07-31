رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

نادي الزمالك

بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».

وأوضح ئيس الزمالك: «جروس ضيع الدوري، وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساته معايا، حذرته من الاعتماد على 14 لاعبًا فقط»، وأكد: «الأهلي فاز بالسحر، ومبروك للجنتي المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري، المجاملات باحتساب ركلات جزاء للمنافس كانت السبب في فوزهم بالبطولة». وتابع: «خلي

وأوضح ئيس الزمالك: «جروس ضيع الدوري، وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساته معايا، حذرته من الاعتماد على 14 لاعبًا فقط»، وأكد: «الأهلي فاز بالسحر، ومبروك للجنتي المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري، المجاملات باحتساب ركلات جزاء للمنافس كانت السبب في فوزهم بالبطولة».



وتابع: «خلي سيد عبد الحفيظ يفرح بمحمود متولي أبو ثلاثة صليبي.. الصفقات اللي عملناها دي الصفقات اللي بجد».



ويعرض رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي المقام في مقر النادي بميت عقبة، تسجيلات لبعض الحالات التحكيمية المحتسبة لصالح الأهلي في الدوري المصري.



ومن المقرر أن يرسل الزمالك القائمة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، والتي اتضحت ملامحها بنسبة كبيرة بعد قرار رئيس النادي الاستغناء عن بعض اللاعبين وإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل (2019-20).

