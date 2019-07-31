رياضة

رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
وأوضح ئيس الزمالك: «جروس ضيع الدوري، وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساته معايا، حذرته من الاعتماد على 14 لاعبًا فقط»، وأكد: «الأهلي فاز بالسحر، ومبروك للجنتي المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري، المجاملات باحتساب ركلات جزاء للمنافس كانت السبب في فوزهم بالبطولة». وتابع: «خلي
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
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ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
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الزمالك وحسنية اغادير (3)

الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
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الزمالك يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم الذي تم عرضه للبيع رسميًّا.
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الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
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