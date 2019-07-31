سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

هناك العديد من الأصوات السياسية والحزبية الرافضة لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس والتي أعلن عن تقديمها بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وهناك مطالبات بتعديلات قانونية
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
انتخابات تونسية - أرشيفية
انتخابات تونسية - أرشيفية
جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 13 ليكون الاقتراع يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 على أن تصرح الهيئة بالنتائج الأولية يوم 17 من الشهر ذاته. وبعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر أن تنطلق في 17 نوفمبر المقبل،
اقرأ المزيد
مشروع ليلى

إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
عبد-القادر-بن-صالح (2)

إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إرجاء مفاوضات السودان والبرهان يندد

أبرزت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تأزم الأوضاع في السودان، كما استعرضت الشأن الإيراني إضافة للعديد من القضايا. وتحت عنوان "شكوى ضد قطر لانتهاكها السموات المفتوحة.. وترامب يستعد لتوقيع عقوبات"، كشفت صحيفة "سبق" في افتتاحيتها عن اجتماع رؤساء معظم شركات الطيران الأمريكية الكبرى مع كل من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في اجتماع وصف بـ"الاستثنائي"، في وقت سابق من هذا الشهر؛ للتعبير عن شكواهم مما تمارسه قطر من تحايل في قطاع الطيران.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز جنازة السبسي ومفاوضات الخرطوم

تصدّرت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الأحد، كما أطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التونسيين ودعوا أمس رئيسهم خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى لدولهم. وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة.
جثمان-السبسى

التوانسة يودعون الأب الروحي ومهندس الوفاق الوطني

على جنبات الطرق الرابطة بين ضاحية قرطاج وتونس، وقف التونسيون اليوم لوداع رئيسهم الباجي قايد السبسي، يبكون رحيله رافعين صوَره وأعلام تونس ومرددين النشيد الوطني. في جنازة رسمية شعبية شيع التوانسة أول رئيس منتخب إلى مثواه الأخير في موكب جنائزي مهيب بحضور العديد من الرؤساء والزعماء، حيث حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك فيليبي ملك إسبانيا، ورئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا. كما حضر الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج.
قايد-السبسي-محمد-الناصر

بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
محمد-الناصر (2)

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org