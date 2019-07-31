«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

هناك العديد من الأصوات السياسية والحزبية الرافضة لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس والتي أعلن عن تقديمها بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وهناك مطالبات بتعديلات قانونية
جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 13 ليكون الاقتراع يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 على أن تصرح الهيئة بالنتائج الأولية يوم 17 من الشهر ذاته.
وبعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر أن تنطلق في 17 نوفمبر المقبل،
انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 13 ليكون الاقتراع يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 على أن تصرح الهيئة بالنتائج الأولية يوم 17 من الشهر ذاته.
وبعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر أن تنطلق في 17 نوفمبر المقبل، إلى 15 سبتمبر وفقا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون 3 أشهر.
اقتراح بالتعديل
الهيئة أشارت إلى أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة التي تنتهي خلال 90 يومًا، دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، وذلك بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد تسلم مهامه رسميا، رئيسا مؤقتا للبلاد بمقتضى الدستور في 25 يوليو، بعد ساعات من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، علما بأن الدستور يفرض بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوما.
بافون أوضح أن احترام آجال كل الطعون سيؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوما، وقال إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختصار آجال الطعون، وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.
وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوما، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات في 29 من سبتمبر المقبل، وفقا لـ"الألمانية".
وفي حال تنظيم دورة ثانية، سيتم تجاوز المدة الرئاسية الوقتية التي أقر الدستور بألا تتجاوز 90 يوما، والهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية خصوصا أن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساسا في وجود طعون من عدمه، وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف.
ففي حال تنظيم دورة ثانية، سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة التي أقر الدستور بأنها لا تتجاوز 90 يوما، وسيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.
أمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق، أبدى تأييده لتوجه الهيئة في معاينة الإشكال المتعلق باختصار آجال الطعون وتنقيح القانون الانتخابي، مشددا على "إيجاد أكثر توافق ممكن لحل هذا الإشكال".
ونقلت إذاعة "موزاييك" عن محسن مرزوق قوله إنه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية.
قواعد مضغوطة
وبعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات، تعالت الأصوات السياسية والحزبية الرافضة لهذا الموعد والمعارضة لقواعد الانتخابات التي يعدونها "مضغوطة".
وقال القيادي في حركة "نداء تونس" المنجي الحرباوي، إن "الرزنامة التي قدمتها الهيئة مضغوطة جدا"، مشيرًا إلى أن "هذه الرزنامة قد تكون غير واقعية، لكن احترامًا للشكليات القانونية والمعطيات الدستورية، يمكن إدخال بعض التغييرات عليها بالاتفاق مع الأحزاب" وفقا لـ"أرم نيوز".
أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، رأى أن تقديم الانتخابات الرئاسية يقتضي تأخير الانتخابات البرلمانية حتى تتم العملية بسلاسة ودون ضغط على الهيئة والأحزاب والمواطن.
ودعا النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة 6 أكتوبر، مؤكدا وجود ما وصفه بـ"الخلل التشريعي"، مشيرًا إلى تزامن موعد الانتخابات الرئاسية مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي.
ورأى أن من شأن ذلك "خلق خلط في ذهن المواطن وحتى الأحزاب"، فضلا عن عدم قدرة الهيئة على ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.