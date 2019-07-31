«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

هناك العديد من الأصوات السياسية والحزبية الرافضة لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس والتي أعلن عن تقديمها بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وهناك مطالبات بتعديلات قانونية

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

انتخابات تونسية - أرشيفية

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.

انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 13 ليكون الاقتراع يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 على أن تصرح الهيئة بالنتائج الأولية يوم 17 من الشهر ذاته. وبعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر أن تنطلق في 17 نوفمبر المقبل،