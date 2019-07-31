«مصر للطيران» تعلن موعد تسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

مصر للطيران

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران أنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، منتصف أغسطس المقبل ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز. وأضافت المصادر أن الشركة تسلمت، حتى الآن 5 طائرات من نفس الطراز، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي يشهد بنهاية عـام 2020 ضم "33" طـائرة جديدة: (6) طائرات بوينج دريملاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط "شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك". وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل