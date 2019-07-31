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التضامن: بدء صرف معاشات شهر أغسطس غدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأربعاء، عن بدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي. وأضافت الوزارة أن صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي سيبدأ من يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس. كما قررت الوزارة تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم الإثنين المقبل بدلا من يوم 10 أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت وزارة التضامن أن تقديم صرف المعاشات يأتي حرصا على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى
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الأسعار تغيّرت.. أرخص 15 سيارة ملاكي في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، ومنها «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، شيفروليه أفيو، ونيسان صني».
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السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
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أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
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رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.
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بطاقة-خدمات-ذوى-الاعاقة

يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
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قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
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غدا.. بدء صرف المعاشات المحولة إلى البنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، في صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة، وذلك للمعاشات المحول صرفها إلى البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه. وذكرت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشات التضامن حتى، مساء أمس الإثنين، نحو 4.5 مليون عملية صرف بقيمة 6 مليارات و880 مليون جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 759 ألف حالة، بقيمة مليار و368 مليون جنيه.
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هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
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