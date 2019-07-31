التضامن: بدء صرف معاشات شهر أغسطس غدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

صرف المعاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأربعاء، عن بدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي. وأضافت الوزارة أن صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي سيبدأ من يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس. كما قررت الوزارة تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم الإثنين المقبل بدلا من يوم 10 أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة التضامن أن تقديم صرف المعاشات يأتي حرصا على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى