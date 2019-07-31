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عامر: الإصلاح الاقتصادي نجح بدعم القيادة السياسية

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الدعم الكبير وغير المحدود من الإدارة والقيادة السياسية المصرية للبنك المركزي المصري كان له أكبر الأثر في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر في مواجهة كارثة اقتصادية كادت تودي بالبلاد إلى نتائج كارثية ومصير لا تحمد عقباه. وقال عامر، في كلمته اليوم أمام الندوة السنوية لمجلس محافظي الجمعية، المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، إن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية تامة في قراراته مع دعم وتعاون كبيرين من الحكومة المصرية.
وأشادت العديد من مؤسسات الاقتصاد العالمية بنتائج برنامج إصلاح الحكومة المصرية، إذ بدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل منذ عام 2016، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة المهمة. ويستهدف برنامج الإصلاح معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد
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صني

الأسعار تغيّرت.. أرخص 15 سيارة ملاكي في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، ومنها «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، شيفروليه أفيو، ونيسان صني».
الرئيس-السيسى

السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
الفقر-في-صعيد-مصر (2)

رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.
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أسعار-الفائدة (2)

3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
مجلس-النواب (2)

البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة. يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
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