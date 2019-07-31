عامر: الإصلاح الاقتصادي نجح بدعم القيادة السياسية

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الدعم الكبير وغير المحدود من الإدارة والقيادة السياسية المصرية للبنك المركزي المصري كان له أكبر الأثر في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر في مواجهة كارثة اقتصادية كادت تودي بالبلاد إلى نتائج كارثية ومصير لا تحمد عقباه. وقال عامر، في كلمته اليوم أمام الندوة السنوية لمجلس محافظي الجمعية، المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، إن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية تامة في قراراته مع دعم وتعاون كبيرين من الحكومة المصرية.

وأشادت العديد من مؤسسات الاقتصاد العالمية بنتائج برنامج إصلاح الحكومة المصرية، إذ بدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل منذ عام 2016، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة المهمة. ويستهدف برنامج الإصلاح معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد