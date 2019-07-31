جريمة

«خيانة وبرك دماء وجثث».. أبرز 7 جرائم قتل في أسبوع

عريس الباجور ذبح زوجته في ليلة الدخلة بمدينة الباجور في المنوفية.. وزوجة تتفق مع عشيقها على الخلاص منه وقت مباراة القمة في القاهرة.. وأمين شرطة ينتحر بعد قتل زوجته
تحرير:تهامى البندارى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
جثة- صورة أرشيفية
جثة- صورة أرشيفية
زوج يقتل زوجته ليلة الدخلة وأخرى تتفق مع عشيقها على قتل زوجها، ومحام يحتجز سمسارة عقارات بمكتبه ليجبرها على توقيع إيصالات أمانة فتلقي بنفسها من شرفة المكتب لتسقط جثة هامدة، وأمين شرطة يطعن زوجته ثم ينتحر في بيت أهلها، ليسقط غارقا في دمائه، جميعها وقائع قتل حفل بها الأسبوع المنصرم من شهر يوليو، بعضها لأسباب تتعلق بالخيانة وأخرى بدافع الانتقام وثالثة لأسباب تبحث عنها تحريات المباحث، ولعل «برك الدماء» التي تخلف كل جريمة هى القاسم المشترك الوحيد بين جميع تلك الحوادث.
ذبح عروس ليلة الدخلة حظي حادث مقتل «عروس الباجور»، ليلة الدخلة، باهتمام كبير، بعد العثور عليها مذبوحة بفستان الفرح داخل شقتها ولم يعثر على زوجها، واتهمت أسرة الزوجة عريس ابنتهم بقتل «منار». أنهى العروسان حفل الزفاف، ورقصت أسرتا الزوجين على أنغام الدي جي، في حفل ساهر، استمر حتى
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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جثة-فتاة

طعنها ثم انتحر.. مصاريف البيت تكتب نهاية أمين شرطة

ضاقت به الحياة ذرعا، لم يجد متنفسا في شقته مع أقرب الناس، لم يصل إلى صيغة للتفاهم مع شريكة حياته، رغم أنه أنجب منها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة، وبدلا من أن تستمع الزوجة لمشكلات زوجها أمين الشرطة، دخلت في خلافات حادة معه، بسبب مصروف البيت، تركت المنزل غاضبة وقررت الانتقال لمنزل والدها للإقامه به، هاتفها وطلب منها الرجوع لشقتها وبدء حياة جديدة، إلا أنها رفضت، فذهب إليها ووقعت بينهما مشادة حادة، لم يدر بنفسه إلا وسدد لها طعنات، كادت تقتلها، ليقرر بعدها الزوج الانتحار من شرفة الشقة، ليسقط جثة هامدة.
السجون (2)

الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
جثة-فى-شقة

مقطع جنسي لـ«قتيلة السلام» يقود المباحث لمتهم جديد

نجحت مباحث قسم شرطة السلام، اليوم الثلاثاء، في القبض على متهم جديد فى واقعة مقتل سيدة على يد شاب داخل شقة مشبوهة تستخدم في إدارة أعمال منافية للآداب، ويخضع المتهم لمناقشات من جانب رجال المباحث للوقوف على دوره في حادث مقتل المجني عليها، وبخاصة أنه عثر على مقطع جنسي لها ولصديقتها التي كانت تقيم معها بذات الشقة، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات إدارة البحث الجنائي ورجال مباحث الآداب للتوصل لحقيقة الواقعة والوقوف على خلفياتها كاملة.
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