«خيانة وبرك دماء وجثث».. أبرز 7 جرائم قتل في أسبوع

عريس الباجور ذبح زوجته في ليلة الدخلة بمدينة الباجور في المنوفية.. وزوجة تتفق مع عشيقها على الخلاص منه وقت مباراة القمة في القاهرة.. وأمين شرطة ينتحر بعد قتل زوجته

تحرير:تهامى البندارى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

زوج يقتل زوجته ليلة الدخلة وأخرى تتفق مع عشيقها على قتل زوجها، ومحام يحتجز سمسارة عقارات بمكتبه ليجبرها على توقيع إيصالات أمانة فتلقي بنفسها من شرفة المكتب لتسقط جثة هامدة، وأمين شرطة يطعن زوجته ثم ينتحر في بيت أهلها، ليسقط غارقا في دمائه، جميعها وقائع قتل حفل بها الأسبوع المنصرم من شهر يوليو، بعضها لأسباب تتعلق بالخيانة وأخرى بدافع الانتقام وثالثة لأسباب تبحث عنها تحريات المباحث، ولعل «برك الدماء» التي تخلف كل جريمة هى القاسم المشترك الوحيد بين جميع تلك الحوادث.

ذبح عروس ليلة الدخلة حظي حادث مقتل «عروس الباجور»، ليلة الدخلة، باهتمام كبير، بعد العثور عليها مذبوحة بفستان الفرح داخل شقتها ولم يعثر على زوجها، واتهمت أسرة الزوجة عريس ابنتهم بقتل «منار». أنهى العروسان حفل الزفاف، ورقصت أسرتا الزوجين على أنغام الدي جي، في حفل ساهر، استمر حتى

ذبح عروس ليلة الدخلة

حظي حادث مقتل «عروس الباجور»، ليلة الدخلة، باهتمام كبير، بعد العثور عليها مذبوحة بفستان الفرح داخل شقتها ولم يعثر على زوجها، واتهمت أسرة الزوجة عريس ابنتهم بقتل «منار».

أنهى العروسان حفل الزفاف، ورقصت أسرتا الزوجين على أنغام الدي جي، في حفل ساهر، استمر حتى صباح اليوم التالي، بينما تكشفت الطامة الكبرى، بعدما توجهت أسرة الزوجة الشابة «منار» لمباركة ابنتهم على حفل زفافها يوم الصباحية، فطرقت الأسرة باب الشقة، ولم يرد أحد، فعاودوا الطرق مجددا على الشقة فلم يجبهم أيضا أحد، تسلل الشك إلى قلوب الأسرة وأذهانها، فلم تخبرهم ابنتهم مسبقا بأنهما سيسافران خارج المنوفية لقضاء شهر العسل مثلا في إحدى المدن الساحلية، فكسروا الباب ليكتشفوا مصيبة مدوية انتابتهم في الحال.





«منار مرمية على الأرض مقتولة بفستان الفرح»، هكذا عثرت أسرة الزوجة الشابة على ابنتهم، التي لم يمر على حفل زفافها 24 ساعة بعد، الجميع يتساءل ولسان حالهم يحدثهم: "ماذا جرى؟ يا ساتر يا رب، ليه كده يا محمد؟".

جريمة الزوجة والعشيق

وفي السلام، اتفقت ربة منزل مع عشيقها على التخلص من زوجها الضابط المتقاعد، ليخلو لهما الجو، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، وبكت المتهمة (زوجة الضحية) أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.



قالت الزوجة المتهمة إن عشيقها تقرب منها وتودد إليها، نظرا لأنه كان جارهما، فتعلقت به، ومع تزايد لقاءاتهما، فكرا معا في خطة للتخلص من زوجها الضابط المتقاعد.

عثر رجال المباحث على جثة المجني عليه أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجوارها أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال «الدش»، كما عثر بجواره على مرتبة ومخدة، وكشفت تحريات المباحث بعد ذلك عن أن زوجة المجني عليه وعشيقها وراء ارتكاب الواقعة.

وبينت التحقيقات الأولية أن الزوجة سهلت صعود عشيقها في أثناء قيام زوجها بضبط طبق استقبال الفضائيات أعلى سطح العقار، خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، قام بعدها العشيق بالإجهاز عليه ناهيا حياته.

سمسارة عقارات العجوزة

وفي العجوزة لقيت سمسارة عقارات مصرعها بعدما قفزت من نافذة مكتب محام، وطلبت النيابة تشريح جثة المجني عليها للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، على خلفية اتهام المحامي باحتجاز المجني عليها دون وجه حق، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات مالية في ما بينهما.





كشفت تحريات رجال المباحث عن أن المجني عليها حاولت الهرب من مكتب المحامي، إلا أنها لم تجد مفرا من القفز من نافذة الشرفة، فسقطت غارقة في دمائها في الحال، متأثرة بإصابتها بالجمجمة، قبل أن تقرر النيابة تشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة.

قتل زوجته ثم انتحر

في الغربية، ذهب أمين الشرطة لإرجاع زوجته من بيت والدها فحدثت مشادة كلامية بينهما نتج عنها تسديده طعنات لزوجته ثم انتحر من شرفة الشقة وأشارت تحريات المباحث إلى وجود خلافات زوجية بينهما بسبب مصاريف البيت.





يوم الحادث تركت الزوجة المنزل غاضبة وقررت الانتقال لمنزل والدها للإقامه به، هاتفها زوجها وطلب منها الرجوع لشقتها وبدء حياة جديدة، رفضت، فذهب إليها ودارت مشادة بينهما، لم يدر بنفسه إلا وسدد لها طعنات، كادت تقتلها، ليقرر بعدها الزوج الانتحار من شرفة الشقة، ليسقط جثة هامدة في الحال.

صوت ارتطام عنيف، خرج عليه سكان مدينة السنطة بمحافظة الغربية، ليكتشفوا وفاة أمين الشرطة، بعدما ألقى بنفسه من منزل حميه، ليعلموا بعدها تفاصيل الحادث.

ذبح زوجته بجوار رضيعتها

في مدينة بنها بالقليوبية، أصيب أهالى شارع صلاح الدين بحالة من الحزن الشديد بعد واقعة قتل بشعة راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها الذى ذبحها وقطع شرايين يدها حتى سالت دماؤها بجوار طفلتها التي تبلغ من العمر 7 شهور.



أشارت تحريات المباحث إلى أن المتهم كان يعمل بمجال السياحة وترك العمل، وبحث بعدها عن عمل آخر فلم يجد حتى عرف طريق تناول المواد المخدرة، فباع ميراث والده لشراء الحشيش، مشيرا إلى أن زوجته كانت دائما تعيّره لعدم عمله وترفض إعطاءه أموالا كى لا ينفقها على "الكيف"، ويوم الواقعة طلب منها إعطاءه "غويشة" ذهبية لأنه ليس معه أموال فرفضت فطعنها برقبتها وشرايين يديها، وظل يردد في حالة هستيرية: «قتلتها.. قتلتها».

قتل خاله بسبب الميراث

وفي شبين القناطر لقى سائق مصرعه على أثر قيام نجل شقيقته بإطلاق النار عليه لخلافات بينهما على الميراث، بينما تم القبض على المتهم.

استقبل مستشفى شبين القناطر العام "أسامة. ا. م" 45 سنة، سائقا، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطلق ناري (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقته، مسجل خطر، سبق اتهامه في 28 قضية، نتيجة خلافات على الميراث، في الوقت الذي نجحت فيه قوة أمنية في القبض على المتهم بقتل خاله.

طعن ابن خالته

ما زلنا في القليوبية، فقد طعن عاطل نجل خالته بسكين في منطقة شبرا الخيمة، فسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة متأثرا بإصابته، على أثر مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية.



دلت تحريات رجال المباحث على أن مشاجرة نشبت بين القتيل ونجل خالته "أحمد"، 17 عاما، عاطل، بسبب وجود خلاف مالي بينهما وتعدي المتهم بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن (سكين)، فأصابه بجرح نافذ بالبطن، ثم نقله لأحد المراكز الطبية الخاصة، إلا أنه بعد وفاته نقله للمنزل دون تحرير محضر أو إبلاغ الشرطة، حتى كشف رجال المباحث الواقعة، وألقوا القبض على المتهم.

بدوره، علق خبير العلاقات الأسرية، الدكتور أيمن الحديدي، موضحا أن العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة انهارت بعد إقبال الآباء والأمهات بشكل يدعو للخطورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي خلق حالة من الفراغ النفسي داخل الأبناء، إضافة إلى وجود اضطرابات سلوكية دفينة، مشيرا إلى أنه وبشكل عام فإن دوافع القتل والانتقام تختلف من شخص لآخر، طبقا لثقافات ورواسب نفسية تكونها الظروف التي يعيش بها.



أضاف الخبير في تصريحات لـ«التحرير» قائلا: «رسالة لكل أسرة تحط أبناءها نصب أعينها، وعلينا ملاحظة أي تغييرات تطرأ على سلوك أى فرد في الأسرة الواحدة تجنبا لحدوث ما لا تحمد عقباه»، هذا بالنسبة للأسرة الواحدة، أما عن دوافع القتل خارج نطاق الأسرة، فإن مستوى التفاعل الاجتماعي والتحول للانطوائية كلها مؤشرات كارثية تدعو صاحب هذا العرَض للعرض فورا على الطبيب النفسي، موضحا أن تلك التغييرات تدق ناقوسا لخطر آتٍ.