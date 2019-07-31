رئيس الزمالك للأهلي: افرحوا بمتولي أبو ثلاثة صليبي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

محمود متولي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من صفقة انتقال محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، وقال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء: «خلي سيد عبد الحفيظ يفرح أوي بصفقة محمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي. الصفقات اللي إحنا عملناها هي دي الصفقات بجد»، وقال إنه سيعرض خلال المؤتمر الصحفي تسجيلات لبعض الحالات التحكيمية المحتسبة لصالح الأهلي في الدوري المصري.

وأوضح رئيس الزمالك: «جروس ضيع الدوري، وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساته معايا، حذرته من الاعتماد على 14 لاعبًا فقط»، وأكد: «الأهلي فاز بالسحر، ومبروك للجنتي المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري، المجاملات باحتساب ركلات جزاء للمنافس كانت السبب في فوزهم بالبطولة». وأعلن رئيس الزمالك

وأوضح رئيس الزمالك: «جروس ضيع الدوري، وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساته معايا، حذرته من الاعتماد على 14 لاعبًا فقط»، وأكد: «الأهلي فاز بالسحر، ومبروك للجنتي المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري، المجاملات باحتساب ركلات جزاء للمنافس كانت السبب في فوزهم بالبطولة».



وأعلن رئيس الزمالك عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الحالية، وهي الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجيت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر للمقاصة وكريم بامبو "حر" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

