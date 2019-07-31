رياضة

رئيس الزمالك للأهلي: افرحوا بمتولي أبو ثلاثة صليبي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
محمود متولي
محمود متولي
سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من صفقة انتقال محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، وقال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء: «خلي سيد عبد الحفيظ يفرح أوي بصفقة محمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي. الصفقات اللي إحنا عملناها هي دي الصفقات بجد»، وقال إنه سيعرض خلال المؤتمر الصحفي تسجيلات لبعض الحالات التحكيمية المحتسبة لصالح الأهلي في الدوري المصري.
وأوضح رئيس الزمالك: «جروس ضيع الدوري، وهنشر التسجيلات الخاصة بجلساته معايا، حذرته من الاعتماد على 14 لاعبًا فقط»، وأكد: «الأهلي فاز بالسحر، ومبروك للجنتي المسابقات والحكام فوز الأهلي بالدوري، المجاملات باحتساب ركلات جزاء للمنافس كانت السبب في فوزهم بالبطولة». وأعلن رئيس الزمالك
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
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الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
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الزمالك يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم الذي تم عرضه للبيع رسميًّا.
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الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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