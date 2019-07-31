إيران تفتح الباب أمام السعودية: مستعدون لعلاقة جديدة
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية، "إن كانت مستعدة لذلك".
وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، مشددا على أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".
كان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.
وأوضح الظريف في تصريحات لقناة "بي بي إس" الأمريكية: "لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها. ونحن على استعداد للقاء السعوديين. يمكننا نلتقي في أي وقت"، مضيفا: "الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة أننا جميعا بحاجة إلى توفير الأمن الخاص بنا على المستوى الإقليمي، لا يمكننا شراء الأمان
وأوضح الظريف في تصريحات لقناة "بي بي إس" الأمريكية: "لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها. ونحن على استعداد للقاء السعوديين. يمكننا نلتقي في أي وقت"، مضيفا: "الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة أننا جميعا بحاجة إلى توفير الأمن الخاص بنا على المستوى الإقليمي، لا يمكننا شراء الأمان من الخارج".
وتابع: "نحن في حاجة إلى العمل معا، بدلا من العمل ضد بعضنا البعض. وأنا أصلي من أجل ذلك بالتأكيد"، لكنه في الوقت نفسه قال إنه لا يوجد أدلة مادية على حدوث هذا الأمر مع السعودية خاصة".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنهم "لسوء الحظ، يرون أن الولايات المتحدة تدعمهم حرفيا بالقتل. يمكن أن يفلتوا من القتل، وما زالوا يحصلون على دعم الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا جميعا ذلك".