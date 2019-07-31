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إيران تفتح الباب أمام السعودية: مستعدون لعلاقة جديدة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية، "إن كانت مستعدة لذلك". وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، مشددا على أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا". كان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.
وأوضح الظريف في تصريحات لقناة "بي بي إس" الأمريكية: "لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها. ونحن على استعداد للقاء السعوديين. يمكننا نلتقي في أي وقت"، مضيفا: "الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة أننا جميعا بحاجة إلى توفير الأمن الخاص بنا على المستوى الإقليمي، لا يمكننا شراء الأمان
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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طائرة-مسيرة (4)

بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
الحوثيون

حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
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