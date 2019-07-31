إيران تفتح الباب أمام السعودية: مستعدون لعلاقة جديدة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية، "إن كانت مستعدة لذلك". وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، مشددا على أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا". كان وزير الخارجية الإيراني، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد للحوار مع السعودية والإمارات.

وأوضح الظريف في تصريحات لقناة "بي بي إس" الأمريكية: "لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها. ونحن على استعداد للقاء السعوديين. يمكننا نلتقي في أي وقت"، مضيفا: "الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة أننا جميعا بحاجة إلى توفير الأمن الخاص بنا على المستوى الإقليمي، لا يمكننا شراء الأمان