الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت 12065 مصريا

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

الحج

قالت وزارة الصحة والسكان إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 12065 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 9448 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2617 حالة في المدينة المنورة. وأشارت الوزارة إلى دخول 29 حالة للمستشفيات السعودية، بينما غادرت 7 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 22 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى إجراء غسيل كلوي لـ16 حالة بمستشفيات السعودية، بينما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي. وأوضح أن الفريق الطبي ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه،