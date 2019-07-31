حبس مدرس «خصوصي» هتك عرض طفلة «7 سنوات» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة الرمل أول برئاسة المستشار أحمد سمير غيث، اليوم الأربعاء، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بأحد العقارات الشهيرة بكورنيش الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود بلاغ بقيام عدد من الأهالي باحتجاز شخص داخل عقار شهير بمنطقة كورنيش الإسكندرية بعد اعتدائه على طفلة، 7 سنوات، بمحل الواقعة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.

وبسؤال والدة الطفلة، أقرت أنها اتفقت مع المدرس المتهم على إعطاء ابنتها 7 سنوات درسا خاصا في فترة الإجازة الصيفية. وأشارت إلى أنه حضر إلى المنزل وبعد نحو نصف ساعة من بداية الدرس فوجئت بابنتها تخبرها بأن المدرس «بيعمل حاجات عيب» وأنه تحسس جسدها بأماكن العفة منه بحجة التركيز في الدرس. وتابعت